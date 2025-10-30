Oro, autos, relojes de lujo y miles de dólares: cayó la banda del Polo rojo, que hacía salideras bancarias en la Ciudad

Luego de poco más de dos meses de investigación y tras múltiples allanamientos, la Policía de la Ciudad pudo desarticular una organización que hacía salideras bancarias a la que bautizaron como «La banda del Polo rojo». Detuvieron a cinco de los integrantes y secuestraron 10 vehículos, medio kilo de oro puro, relojes de alta gama y miles de dólares.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que la investigación comenzó el 22 de julio por la denuncia de un robo en Villa Lugano, donde motochorros robaron una mochila con cinco millones de pesos a un automovilista que había salido con el dinero de un banco. Fue en la autopista Dellepiane y Larrazábal.

La Fiscalía N°26, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, dispuso identificar los vehículos involucrados en el robo. Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer que la víctima había sido seguida por un Volkswagen Polo y varias motos de alta gama. Los videos revelaron que había un accionar coordinado y no se trató de un robo al voleo.

Fuentes oficiales confirmaron que el robo se organizó en una estación de servicio sobre Dellepiane. Allí, el grupo de delincuentes se distribuyó los autos y motos para perseguir a la víctima y asaltarla.

Cayó la banda del Polo rojo que hacía salideras bancarias en la ciudad: hubo cinco detenidos. Foto: Policía de la Ciudad

Desde entonces, la banda del Polo está bajo investigación. Y en el transcurso de los últimos dos meses, varias víctimas fueron sorprendidas en el microcentro, luego de realizar operaciones bancarias.

El 5 de agosto se registró otro robo con la misma modalidad en la zona de Retiro, donde a una víctima le sustrajeron una mochila con 60 mil dólares y monedas de oro valuadas en 800 mil dólares. Nuevamente, las cámaras de seguridad resultaron clave para detectar al Polo rojo en la escena y a distintas motos implicadas en el golpe.

En los allanamientos se encontró miles de dólares, oro y relojes de alta gama. Foto: Policía de la Ciudad

Con varias pruebas reunidas, el Juzgado N°46 a cargo de Anselmo De Santo ordenó 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad. Detuvieron a cinco de los miembros de la banda delictiva.

Pero además, se secuestraron diez autos de los cuales dos eran 0km; medio kilo de oro, joyas, relojes de alta gama, 15 mil dólares, 600 mil pesos, 26 celulares y 108 municiones calibre 9 mm.