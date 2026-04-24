Oriana Sabatini reveló que Gabriela Sabatini aún no conoció a su sobrina: «El problema no es mío»

Oriana Sabatini confirmó que no mantiene vínculo con su tía Gabriela Sabatini y reveló que ella aún no quiso conocer a su hija recién nacida, Gia.

La actriz, que reside en Italia junto a su esposo, Paulo Dybala, delantero de la Roma, llegó a Argentina para presentar su primera novela, *Podría quedarme acá* (Penguin Random House). Durante esta visita, la escritora aprovecha para reencontrarse con sus seres queridos, a quienes no veía desde antes del nacimiento de Gia en marzo de este año.

“Mis papás estuvieron conmigo en Italia desde febrero y ahora volvieron”, contó Oriana, hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, en una entrevista con LAM (América TV) el jueves 23 de abril. Asimismo, destacó que la familia está “muy unida” por la llegada de su hija, momento en el que le preguntaron si su tía Gabriela ya había conocido a Gia.

Es importante recordar que hace más de dos años salió a la luz un conflicto familiar entre los Sabatini, que, según confirmó Catherine Fulop, se remonta a la muerte de los padres de Osvaldo y Gabriela. La distancia se evidenció cuando la extenista no asistió al casamiento de Oriana con Dybala.

“Sí, obvio, uno quiere que la familia esté unida siempre, pero como yo no tengo ningún problema, no tengo nada que plantear en realidad”, respondió Oriana. Cuando el periodista señaló que ella y su tía “ya no se hablan más”, aclaró: “Pero no por decisión mía”.

“Es lo único que tengo para decir cada vez que me preguntan esto. Voy a tener la misma respuesta porque no es mío el problema, es lo único que puedo decir”, agregó la escritora. Al ser consultada sobre si tenía ganas de verse con Gabriela durante su estadía en Buenos Aires, fue contundente: “Estoy con mil cosas. Yo quiero ver a las personas que tienen ganas de verme también y no sé cómo es esa movida de ese lado. Pregúntenle a ella”. Sin embargo, dejó en claro que no tiene inconvenientes para reunirse con ella: “Por mi parte sí, es familia”.

En diálogo con el ciclo *A la tarde* (América TV), Oriana confirmó que su tía no le escribió cuando nació Gia, aunque prefirió no brindar más detalles al respecto.

Por otra parte, la cantante y escritora celebró el pasado 19 de abril sus 30 años, un festejo especial ya que fue su primer cumpleaños como madre. “Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos. Tardó nueve meses en llegar. Me vino sin manual. Es perfecto”, escribió en Instagram, donde suma cerca de siete millones de seguidores, acompañando el mensaje con una tierna imagen junto a su hija durmiendo sobre su pecho.

Por su parte, Paulo Dybala publicó en su cuenta fotos inéditas del día del nacimiento de Gia, imágenes de Oriana con la bebé y una foto de la actriz con su torta de cumpleaños. “¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros… Te amamos con el alma y corazón”, expresó junto a un emoji de corazón rojo.