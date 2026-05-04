Ordenaron peritar los fondos de la AFA para determinar si se desviaron para comprar la mansión de Pilar

Todos los ingresos que ha recibido la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2019 hasta la actualidad serán sometidos a un peritaje contable para determinar si se registraron inconsistencias o desvíos de fondos. El objetivo es esclarecer si recursos legítimos de la entidad fueron utilizados para adquirir la mansión de Pilar, propiedad que se atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó este peritaje sobre toda la documentación secuestrada en la causa, incluyendo la obtenida durante el allanamiento realizado a fines de marzo en la sede de la AFA. El análisis estará a cargo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aún no tiene fecha, ya que las partes involucradas cuentan con un plazo para designar a sus especialistas y definir los puntos específicos a investigar.

La justicia investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de 105 metros cuadrados, que cuenta con helipuerto, un galpón con 54 vehículos de lujo y de colección, cancha de paddle, pileta, entre otras comodidades. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SA, empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes no poseen la capacidad económica declarada para adquirir semejante inmueble.

Las sospechas sobre Toviggino surgen porque, durante el allanamiento de la propiedad en diciembre pasado, se encontraron un bolso perteneciente a la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. Además, los vehículos tenían cédulas azules, que autorizan su manejo, a nombre de familiares del tesorero.

Dado que un posible lavado de dinero exige un delito precedente como origen de los fondos blanqueados, la hipótesis judicial es que habría existido una administración fraudulenta por parte de dirigentes de la AFA para desapoderar a la entidad de bienes legítimos y desviar esos recursos a fines privados, específicamente a la compra de la mansión y otros bienes a nombre de Real Central SA.

Esta hipótesis fue planteada originalmente por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien perdió la competencia de la causa tras una disputa con González Charvay. La causa fue derivada al juzgado de Campana, donde Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mantienen vínculos políticos con los intendentes de la zona. Sin embargo, la cuestión sobre la jurisdicción aún no está resuelta: la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo lunes, donde se analizarán los planteos realizados para que el expediente salga de Campana.

Entre las medidas ordenadas por el juez para el peritaje contable se solicita que se informe “si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino se corresponden con lo recaudado a partir de la totalidad de los contratos celebrados desde 2019” y “si está acreditada y reflejada en los estados contables y balances la totalidad de las ganancias obtenidas por la AFA a partir de esos contratos”.

El propósito es conocer las fechas de ingresos y egresos de fondos de la AFA para verificar su justificación y cruzar esa información con los momentos de compra de la mansión y otros bienes registrados a nombre de Real Central.

Para ello, se analizarán documentos de la AFA, de Real Central y de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, también bajo investigación. Esta compañía tiene un contrato con la AFA para administrar los fondos de la entidad en el extranjero, percibiendo un 30% de comisión por sus servicios. Respecto a TourProdEnter, se peritarán aspectos como el proceso de contratación, los montos percibidos, los fondos recibidos de la AFA y si el porcentaje de ganancias es acorde a otros contratos similares.

Otro punto clave del peritaje es la tarjeta de crédito corporativa American Express de la AFA, que estaba a nombre de Pantano y con la cual se realizaban gastos mensuales promedio de 50 millones de pesos, incluyendo el pago de los Telepeaje de los vehículos hallados en la mansión.

El juez González Charvay ordenó determinar si todos esos gastos fueron abonados por la AFA y si están reflejados en los balances de la entidad, así como también analizar los vínculos comerciales entre la AFA y Real Central.

El resultado de este peritaje podría ser determinante para el avance de la causa. Paralelamente, se lleva a cabo la tasación de todos los bienes de Real Central: una primera valuación estableció que la propiedad tiene un valor aproximado de 16.954.000 dólares —muy superior al precio de compra registrado en mayo de 2024, que fue de 1.800.000 dólares—, mientras que los vehículos fueron valuados en 3.861.100 dólares. El juez dispuso una nueva tasación que incluirá la totalidad de los bienes registrados a nombre de la empresa propietaria de la mansión.