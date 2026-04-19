Operativos en Misiones: detenciones, bienes recuperados, fuertes controles en ruta y patrullajes en barrios de la provincia

En las últimas horas, la Policía de Misiones desplegó operativos en Posadas, Apóstoles, Oberá, Jardín América, San Pedro y Candelaria, donde concretó detenciones, recuperó elementos sustraídos y reforzó los controles viales: secuestraron 23 motocicletas por irregularidades y detectaron 7 casos positivos de alcoholemia.

En Posadas, la rápida intervención articulada entre el CIO 911 y las patrullas permitió esclarecer distintos hechos en pocas horas. Por un lado, un hombre de 28 años fue detenido tras ser sorprendido trasladando elementos vinculados al robo de transformadores de una estación de energía, procedimiento que se activó a partir de un alerta al sistema de emergencias. Asimismo, en otro caso, la geolocalización de un teléfono celular sustraído del interior de un vehículo permitió a los efectivos ubicar el dispositivo en un domicilio del barrio Lapachitos, donde un joven de 19 años hizo entrega voluntaria del equipo y aportó datos clave para avanzar en la identificación del presunto autor.

Por otra parte, en Apóstoles, un hombre de 25 años fue detenido tras intentar ingresar a una vivienda del barrio Timbó Relocalizado, luego de violentar una ventana. Los agentes intervinientes, establecieron además que el mismo individuo habría intentado ingresar a otra vivienda lindante.

En tanto, en Pozo Azul esclarecieron el hurto de una motocicleta sustraída durante la madrugada, logrando recuperar el rodado abandonado en una zona de malezas. En la causa fueron vinculados dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia y fueron entregados a sus progenitores.

En materia de prevención vial, se intensificaron los controles en Oberá y zonas de influencia, donde se labraron 24 actas de infracción, se retuvieron licencias y vehículos, y se detectaron siete casos positivos de alcoholemia, en el marco de operativos conjuntos.

Asimismo, en distintos puntos como Candelaria, Garupá, Villa Bonita y Jardín América, se procedió al secuestro de múltiples motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.