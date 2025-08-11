Operativos de seguridad en: San Pedro, Posadas, Fachinal, Eldorado y San Antonio

En una serie de intervenciones preventivas realizadas en las últimas horas en Posadas, San Pedro, Fachinal, Eldorado y San Antonio, la Policía de Misiones detuvo a diez personas, entre ellas dos presuntos dealers, por delitos vinculados a la tenencia de drogas para la comercialización, intentos de robo, conducción peligrosa y disturbios en la vía pública.

El primer procedimiento tuvo lugar el domingo 10 de agosto a las 17:00 horas, en la intersección de Av. Vivanco y Urquiza, en Posadas. Allí, efectivos de la Comisaría 12ª demoraron a un joven de 19 años, presunto narcodelivery, quien fue detectado por el CIO 911 en posesión de una pistola de gas y once envoltorios de cocaína. Por orden judicial, se procedió al secuestro de la droga, un celular iPhone 11 y una motocicleta 110 cc.

Más tarde, alrededor de las 20:00 horas, en Colonia Gramado, San Pedro, personal de la Comisaría 1ª y del Comando Radioeléctrico detuvieron a cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años que intentaron robar motocicletas y accesorios. Los jóvenes fueron sorprendidos intentando huir, pero fueron rápidamente capturados a pocos metros del lugar. En el procedimiento se incautaron dos motos sin dominio y un escape deportivo.

A las 22:00 horas, en la ruta provincial Nº 1, a la altura de San José, la Comisaría de Fachinal detuvo a un hombre de 58 años y a una mujer de 51, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa en sentido contrario y en aparente estado de ebriedad. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó 1,71 g/L. El vehículo fue secuestrado y se labraron las actas de infracción correspondientes.

En Eldorado, cerca de las 22:35 horas, en el barrio Km. 5, efectivos de la División Comando Oeste demoraron a un hombre de 28 años que circulaba en una motocicleta Honda Storm 125 cc. En el operativo se constató que portaba envoltorios con marihuana. El involucrado fue puesto a disposición de la Justicia.

Finalmente, en la madrugada del lunes 11 de agosto, en San Antonio, la Policía detuvo a dos jóvenes de 25 y 29 años por causar disturbios en la vía pública. Uno de ellos intentó agredir a los efectivos con un machete, pero fue rápidamente reducido. El arma fue secuestrada y los acusados fueron puestos a disposición del magistrado interviniente.