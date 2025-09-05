Operativo de búsqueda y captura en Misiones: la Policía rastrilla zonas ribereñas y colonias en búsqueda de un femicida

La Jefatura de Policía mantiene activo un amplio operativo para dar con el paradero del prófugo implicado en un hecho de femicidio ocurrido en San Vicente. Los rastrillajes se replican en todas las unidades regionales de Misiones y ya se activó el dispositivo de colaboración con fuerzas de Brasil y Paraguay.

Desde el jueves, efectivos de la Policía de Misiones llevan adelante un intenso rastrillaje en la zona de colonias y costas del río Uruguay y Paraná, con controles de rutas y divisas de fronteras, en el marco de la búsqueda de un hombre prófugo, identificado como Marcelo Da Rosa de 53 años,señalado como autor del femicidio de Marisa Acuña.

El operativo, dispuesto por la Jefatura de Policía, es supervisado por los jefes de cada Comando Regional. Además se emplean drones para realizar cuadriculas de búsqueda en áreas de monte.

Las tareas incluyen recorridas en zonas de difícil acceso, controles en caminos vecinales y vigilancia en pasos ribereños, con el objetivo de localizar al implicado y ponerlo a disposición de la Justicia.