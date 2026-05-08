Operan a Máximo Kirchner en La Plata: el hijo de la ex presidenta dijo que es una cirugía programada pero no especificó de qué

Máximo Kirchner se encuentra sometido a una cirugía programada en La Plata, según confirmó el propio diputado nacional en un comunicado, aunque sin brindar detalles sobre la intervención. Fuentes cercanas al dirigente adelantaron que se difundirá un parte médico oficial desde el hospital una vez finalizada la operación.

El líder de La Cámpora publicó en sus redes sociales que se trata de una “cirugía que tenía programada hace un tiempo y que, por distintas razones, venía postergando”. Aunque no especificó el tipo de intervención ni los motivos para realizarla en este momento, mencionó que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y le prometió que podrá ver el partido frente a Racing, rivales este domingo en los octavos de final del torneo Apertura.

En el mismo texto, Máximo Kirchner relató que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple en su domicilio de San José 1111 una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, deseaba acompañarlo en La Plata. Sin embargo, él le sugirió “especialmente que no lo haga”.

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina, convirtiendo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, escribió, aprovechando el mensaje para cuestionar la condena a la exmandataria.

Asimismo, sostuvo que “ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”.

En la parte final de su comunicado, Máximo Kirchner también apuntó contra el Gobierno de Javier Milei, al afirmar que los argentinos no merecen “esta realidad agobiante e injusta”, que para él es “una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”.

Antecedentes médicos

En 2021, Máximo Kirchner fue internado en el Hospital Italiano de La Plata por un “cuadro agudo” de cólico renal. En esa ocasión, se le diagnosticó una perinefritis incipiente, que implica inflamación de los tejidos grasos que rodean el riñón, y litiasis de 3 milímetros, es decir, piedras o cálculos renales. El equipo médico calificó el diagnóstico como benigno y sin gravedad.

Previamente, en 2015, fue internado en el Sanatorio Otamendi tras presentar fuertes dolores abdominales. En ese momento, ingresó para un chequeo médico y terminó siendo sometido a una cirugía hepática.