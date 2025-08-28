“Operación Presidente Julio Argentino Roca”: el Gobierno despliega Fuerzas Armadas en la frontera en el norte y noreste del país

El Gobierno nacional inició este jueves la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, con un despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras del norte y noreste del país.

La decisión fue tomada a través de la Resolución 727/2025, que fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Defensa, Luis Petri.

La normativa «implica el despliegue de medios y personal de las Fuerzas Armadas para la ejecución de tareas de vigilancia y control, a desarrollarse en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 27 de agosto de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2025», sostiene el escrito.

La zona de despliegue para la primera etapa se ubicará en Salta, que será coordinada por «una mesa de trabajo interministerial conjunta entre las carteras de Defensa y Seguridad, que «establecerá las coordenadas geográficas correspondientes a la zona de vigilancia y control para esta Fase de la Operación».

La resolución amplía lo establecido por el 347, publicado en abril con también firma del ministro de Defensa, a través de la cual se movilizaron tropas para reforzar la vigilancia de las zonas de la frontera norte, junto a la Gendarmería, permitiendo la detención de civiles en forma transitoria que cometan delitos en flagrancia, entre otras medidas polémicas.

Ahora, el objetivo es reforzar la vigilancia y los controles en zonas rurales, en línea con lo establecido por la Directiva de Política de Defensa Nacional y la Directiva Estratégica Militar del Estado Mayor Conjunto.

Las Fuerzas Armadas realizarán tareas junto agentes federales y provinciales, coordinados por el Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25.

Además, se crea «un sistema de registro de información, actividades y novedades ocurridas en el contexto de la “Operación Julio Argentino Roca”, con la finalidad de recabar datos, estadísticas e indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos operacionales y estratégicos definidos para su ejecución».

El “Operativo Roca” comenzó en abril en Salta con 1.300 hombres pero el ministro Petri prometió que de acá hasta fin de año se movilizarán “10 mil soldados en total”. En la actualidad, el Ejército tiene unos 6.500 oficiales, 24 mil suboficiales y 18 mil soldados voluntarios para todo el territorio nacional.