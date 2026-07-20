OpenAI presentó su primer dispositivo físico y sorprendió al mercado: así es el teclado Codex Micro

OpenAI presentó su primer dispositivo físico: un teclado compacto diseñado para programadores que utilizan Codex, su herramienta de inteligencia artificial orientada al desarrollo de software. El dispositivo, llamado Codex Micro, fue desarrollado en colaboración con la empresa Work Louder y funciona como un centro de control físico para interactuar con agentes de IA.

El teclado, con un precio de 230 dólares, está dirigido especialmente a usuarios avanzados de Codex. Su diseño incluye controles físicos que permiten supervisar el estado de los agentes, cambiar entre distintas tareas y ajustar el nivel de razonamiento de la inteligencia artificial.

Este lanzamiento marca la entrada de OpenAI en el mercado del hardware, aunque no corresponde al dispositivo que había sido anticipado por diversos rumores. La compañía continúa desarrollando otros productos físicos, entre ellos un asistente de inteligencia artificial para el hogar, que podría convertirse en su primer gran dispositivo destinado al público general.

Codex Micro fue concebido como una pequeña consola de control para las funciones de Codex. Cuenta con seis teclas translúcidas que se iluminan para indicar el estado de los agentes de IA y permitir al usuario alternar entre ellos cuando trabaja con múltiples procesos simultáneos. Estos indicadores permiten conocer la situación sin necesidad de mirar constantemente la pantalla de la computadora: el blanco indica un agente inactivo, verde señala un chat sin leer, azul que la IA está procesando información, naranja que requiere una aprobación humana y rosa identifica errores.

El dispositivo incorpora además una perilla giratoria para ajustar el nivel de razonamiento del agente y un joystick para navegar por sus funciones. También dispone de teclas de acceso rápido configurables para ejecutar acciones habituales de Codex, así como una función de grabación de voz para enviar indicaciones habladas a los agentes. Está disponible con dos tipos de interruptores mecánicos, uno con sonido de clic y otro silencioso, según las características de los productos fabricados por Work Louder.

El Codex Micro cuenta con 32 teclas tradicionales configurables desde la aplicación ChatGPT, con el objetivo de concentrar en un dispositivo físico las acciones que habitualmente se ejecutan desde la interfaz del software. El lanzamiento se produce en un momento en que OpenAI refuerza su apuesta por Codex, que ya ha sido incorporado en la aplicación de escritorio de ChatGPT. Según datos oficiales, Codex y ChatGPT Work suman 8 millones de usuarios activos.

Así, el nuevo teclado representa una extensión física de una plataforma que la empresa busca consolidar como pieza central de su estrategia de inteligencia artificial aplicada a la programación.

En cuanto a otros dispositivos, si bien Codex Micro es el primer producto físico de OpenAI, no sería el dispositivo clave en su estrategia de hardware para consumidores. Durante meses circularon rumores sobre un dispositivo “vestible” y proyectos relacionados con smartphones. Sin embargo, informes recientes indican que el próximo gran producto podría ser un altavoz inteligente con funciones de inteligencia artificial.

Este dispositivo estaría diseñado para integrarse al ecosistema del hogar inteligente, con capacidades para controlar electrodomésticos, reproducir contenidos, responder preguntas y gestionar mensajes, aprovechando diversas funciones de ChatGPT. La propuesta busca superar el funcionamiento tradicional de un altavoz inteligente, concebido como una computadora nativa de inteligencia artificial y una manifestación física del asistente de ChatGPT, con el objetivo de ofrecer asistencia más proactiva y permanecer cerca del usuario.

Se cree que el equipo contará con una cámara para interpretar su entorno, sensores ambientales que aporten información contextual y una batería recargable para facilitar su movilidad entre habitaciones sin necesidad de permanecer conectado a la corriente eléctrica. La interacción principal será mediante voz y utilizará GPT-Live, el modo de ChatGPT enfocado en conversaciones naturales. El diseño podría incluir además alguna función de movimiento o direccionalidad mecánica.

La estrategia de hardware de OpenAI se desarrolla con la participación de LoveFrom, el estudio fundado por Jony Ive, exjefe de diseño de Apple. Según los reportes, OpenAI trabaja en cinco productos diferentes y el altavoz inteligente sería el primero en llegar al mercado, con un lanzamiento previsto para 2027.