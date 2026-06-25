Once años después, Verónica Lozano y Leo Montero reviven «AM» en Olga con archivos, anécdotas y mucho humor

Hubo una época en la que las mañanas de la televisión argentina se caracterizaban por su música enérgica, mucho humor, móviles insólitos y una dupla de conductores que parecía divertirse tanto como el público. Esa fórmula fue la de *AM*, el magazine matutino que durante una década condujeron Verónica Lozano y Leo Montero en Telefe, y que marcó a toda una generación de televidentes.

Ahora, once años después de su despedida en diciembre de 2015, la dupla volvió a compartir la conducción en *Sería Increíble*, el programa de Olga que esta semana los tiene como reemplazo de Nati Jota durante su cobertura del Mundial 2026. Aunque se trata de un formato distinto, la química entre ellos sigue intacta.

Desde el primer minuto quedó claro que el objetivo era recuperar el espíritu de aquellas mañanas, con bromas constantes y el histórico saludo de Leo: «¿Cómo les va muchachos?», a lo que Verónica respondía con un enérgico ¡Bien! Esta vez, desde el estudio y a través del chat de YouTube, miles de usuarios se sumaron con mensajes cargados de nostalgia.

El cariño entre ambos sigue siendo evidente. Aunque ya no se ven con la frecuencia de aquellos años de convivencia diaria, mantienen la complicidad que convirtió a la dupla en una de las más queridas de la televisión argentina.

Este reencuentro adquiere un valor especial, ya que encuentra a ambos en etapas muy distintas de sus carreras. El tiempo pasó: Leo Montero no luce el pelo largo que tenía en 2006, mientras que Verónica mantiene su clásico rubio, sus características ondas y la elegancia que la distingue. Lo que sí conservan es el mate de él a su derecha y el agua de ella a su izquierda.

Tras el final de *AM*, Verónica Lozano se consolidó en las tardes de Telefe con *Cortá por Lozano*, el magazine que conduce desde 2017. Por su parte, Leo Montero se dedica de lleno a una de sus grandes pasiones: el básquet, disciplina que cubre y comenta desde hace años a través de ESPN.

Desde el lunes en Olga, reconstruyen el universo de *AM* mediante archivos históricos que aún hoy resultan tan efectivos como entonces. En lo que va de la semana, los programas estuvieron atravesados por bloopers, entrevistas memorables, móviles, las columnas más bizarras y momentos del ciclo que volvieron a generar muchas risas entre ellos.

También hubo espacio para la emoción con el recuerdo del inolvidable Conejo Pepé Pompin, el personaje creado por José Luis Telecher, quien durante años aportó comentarios pícaros y parodias al programa. El humorista, también conocido por su trabajo en *Carozo y Narizota*, falleció en 2023. Por eso, aunque el personaje no forma parte de esta versión improvisada de *AM* en Olga, se le dedicó un espacio especial para repasar algunos de sus momentos más recordados.

El reencuentro incluyó también a viejos compañeros de ruta. Dalia Gutmann y Pía Shaw, quienes fueron panelistas del programa, se sumaron a la conducción y aportaron anécdotas, recuerdos y perlitas de aquellos años.

Muchos usuarios recordaron, a través del chat en vivo de YouTube, cómo veían el programa antes de ir a trabajar, durante la facultad o mientras desayunaban en sus casas. Algunos pidieron expresamente que el regreso no termine el viernes, cuando está previsto que finalice el reemplazo.

No es la primera vez que el equipo revive aquellos años. En 2018 protagonizaron un especial de reencuentro en *Cortá por Lozano*, donde volvió a juntarse gran parte de los integrantes de *AM*, se repitió el icónico saludo y hasta Verónica entrevistó a Leo en su clásico diván. Sin embargo, esta es la primera vez que vuelven a compartir la conducción de manera sostenida desde el final del programa.