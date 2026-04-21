Ofrecen 400 becas gratuitas para aprender a programar en una reconocida institución tecnológica: cómo anotarse

La escasez de programadores con experiencia continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado tecnológico. Mientras las empresas buscan perfiles capacitados para resolver problemas reales, muchos jóvenes enfrentan dificultades para dar el primer paso en su carrera laboral.

En este contexto, se relanza una iniciativa destinada a cerrar esta brecha: la Escuela de Innovación del ITBA, junto a Santander, abrió una nueva edición de su programa Full Stack Developer, que ofrece 400 becas gratuitas para formarse en desarrollo web.

La propuesta está dirigida a jóvenes mayores de 18 años que residan en Argentina y deseen ingresar al mundo tecnológico o adquirir habilidades prácticas, a través de una modalidad intensiva y 100% online.

Se destaca que la formación no es solo teórica, sino que se basa en un modelo de simulación que permite a los estudiantes enfrentar desafíos y dinámicas similares a las de una oficina técnica. De esta manera, se busca que los participantes superen la condición de «eternos juniors» y se conviertan en los perfiles que demandan las empresas.

El programa Full Stack Developer brinda una formación integral en desarrollo web, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos tanto en front-end como en back-end. La cursada combina contenidos teóricos con un enfoque práctico orientado a la resolución de problemas reales y el desarrollo de proyectos, preparándolos para insertarse en el mercado laboral tecnológico. El plan de estudios hace especial énfasis en MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js).

Los principales contenidos incluyen:

– Fundamentos de programación

– Desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript)

– Frameworks y herramientas actuales

– Bases de datos y lógica de backend

– Metodologías de trabajo ágiles

El curso se dicta en modalidad online, con instancias sincrónicas y acompañamiento académico, accesible desde cualquier lugar del país.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Santander para ampliar el acceso a la educación en habilidades digitales, en un contexto donde los perfiles tecnológicos son cada vez más demandados. La formación en programación se presenta como una herramienta concreta para mejorar la empleabilidad, reconvertir profesionales y reducir brechas de acceso a empleos de calidad.

Por su parte, el ITBA aporta su trayectoria académica y especialización en formación tecnológica, garantizando contenidos actualizados y alineados con las necesidades del sector productivo.

El programa está especialmente dirigido a:

– Recién egresados del nivel secundario que buscan explorar diferentes áreas antes de elegir una carrera.

– Estudiantes universitarios que deseen sumar habilidades prácticas para insertarse rápidamente en el mercado laboral.

– Jóvenes que buscan actualizarse y reactivar sus perfiles profesionales.

Los requisitos para postularse son:

– Ser mayor de 18 años.

– Residir en Argentina.

– Completar el formulario de inscripción disponible en la plataforma Santander Open Academy.

– Realizar una evaluación de habilidades (razonamiento lógico, resolución de problemas, etc.) que formará parte del proceso de selección.

– Contar con título secundario completo o comprobante de trámite.

– Disponer de computadora, conexión a Internet y auriculares.

– Dedicar aproximadamente 20 horas semanales para el curso.

La duración del programa es de 17 semanas, con clases los lunes y jueves cada quince días. La inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo a través de Santander Open Academy.

Las clases comienzan el 3 de agosto y los participantes que completen y aprueben las actividades obligatorias recibirán un certificado emitido por el ITBA en tecnología Blockchain.

Para obtener más información, se puede visitar el sitio de la Escuela de Innovación del ITBA.