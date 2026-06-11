Oficios tradicionales superan salarios de ingenieros, según experto

La comparación entre cursar una carrera universitaria y formarse en un oficio tradicional es un tema recurrente en el mercado laboral. Alberto Hernández, ingeniero industrial jubilado, aseguró que quienes se dedican a profesiones manuales como la carpintería o la plomería ya obtienen mejores ingresos iniciales que muchos recién egresados universitarios.

En una entrevista para el canal de YouTube De Cero A Ingeniero – Podcast, Hernández señaló que oficios como albañil, electricista o plomero representan una buena opción para el futuro, ya que “van a ganar más que los ingenieros”, e incluso afirmó que muchos de ellos ya perciben salarios superiores.

Hernández, que trabajó en diversos sectores, incluida la industria farmacéutica, hospitales, el Teatro Real de Madrid y el Museo Thyssen de la capital española, donde fue jefe de mantenimiento, destacó que la falta de profesionales calificados se evidencia en varios rubros.

Comparó la salida laboral de ingenieros recién graduados con la de quienes completan Formación Profesional (FP) en España, un sistema de enseñanza más corto orientado a oficios concretos. “Un electricista, un plomero o un mecánico de autos, al terminar la Formación Profesional, gana entre 1,5 y 2 veces más que un ingeniero recién egresado”, afirmó.

Para Hernández, el problema no radica únicamente en los salarios, sino también en la oferta laboral, dado que cada vez hay menos trabajadores formados en oficios tradicionales. “Ahora mismo, y en un futuro cercano, estos profesionales podrán elegir clientes y fijar sus precios”, advirtió.

El ingeniero explicó que la escasez de trabajadores en estos rubros no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso gradual que comenzó con la crisis económica española de 2008. En ese momento, muchas familias impulsaron a sus hijos a estudiar carreras universitarias por temor a la inestabilidad laboral, generando un problema sociológico.

Esta situación, según Hernández, tendrá consecuencias a mediano plazo: “Cada vez hay menos profesionales y esto se convertirá en un problema no solo para el mantenimiento, sino también para las obras en general. En 10 años será una cuestión grave.”

En cuanto a la rentabilidad de la carrera de ingeniería, Hernández reconoció que el salario inicial es bajo. Indicó que los ingenieros recién graduados perciben entre 24.000 y 30.000 euros anuales, es decir, entre 2.000 y 2.500 euros mensuales, en comparación con el salario mínimo en España para 2026, fijado en 17.094 euros brutos por año.

Sin embargo, aclaró que la trayectoria profesional puede mejorar significativamente estos ingresos. En puestos de mayor responsabilidad, el salario puede ascender a un rango entre 50.000 y 90.000 euros anuales.