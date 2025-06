Oficial: días y horarios de los cruces de la Copa Sudamericana 2025

Los choques correspondientes a los playoffs de ida serán del 15 al 17 de julio y las vueltas del 22 al 24 de julio: una vez definido eso se jugarán los octavos de final.

Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este panorama totalmente resuelto, Huracán, Independiente, Lanús, Godoy Cruz y Central Córdoba (playoffs desde la Copa Libertadores) ya conocen su destino y buscarán llegar lo más lejos en una competencia que está más pareja que nunca.

Vale recordar que los equipos que salieron primeros en sus grupos clasificaron de manera directa a los octavos de final mientras que los escoltas deberán jugar un playoff (ida y vuelta) ante los terceros de la Copa Libertadores. Una vez que eso se resuelva, se jugará la instancia de la competencia.

Con este contexto, este martes Conmebol hizo oficial los días y horarios de los partidos.m

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima o Gremio vs Universidad Católica

Universidad de Chile o Guaraní vs Independiente

Centrál Córdoba o Cerro Largo vs Lanús

Bahía o América de Cali vs Fluminense

Bolivar o Palestino vs Cienciano

Atlético Bucaramanga o Atlético Mineiro vs Godoy Cruz

Independiente del Valle o Vasco Da Gama vs Mushuc Runa

San Antonio Bulo Bulo o Once Caldas vs Huracán

Días y horarios de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025

Central Córdoba vs. Cerro Largo | Ida: Santiago del Estero, 15/7 a las 19 | Vuelta: Montevideo, 22/7 a las 19

Bahia vs. América de Cali | Ida: Salvador, 15/7 a las 21.30 | Vuelta: Cali, 22/7 a las 21.30

Independiente del Valle vs. Vasco da Gama | Ida: Quito, 15/7 a las 21.30 | Vuelta: Río de Janeiro, 22/7 a las 21.30

Alianza Lima vs. Gremio | Ida: Lima, 16/7 a las 19 | Vuelta: Porto Alegre, 23/7 a las 21.30

Bolívar vs. Palestino | Ida: La Paz, 16/7 a las 19 | Vuelta: Santiago, 23/7 a las 19

San Antonio Bulo Bulo vs. Once Caldas | Ida: Cochabamba, 16/7 a las 21.30 | Vuelta: Manizales, 23/7 a las 21.30

Universidad de Chile vs. Guaraní | Ida: Santiago, 17/7 a las 19| Vuelta: Asunción, 24/7 a las 19

Bucaramanga vs. Atlético Mineiro | Ida: Buacramanga, 17/7 a las 21.30 | Vuelta: belo Horizonte, 24/7 a las 21.30 .