Obtienen la primera bacteria «zombi» que vive con el ADN de otra especie

Estaba muerta, pero la revivieron reemplazando su ADN con el de otra especie: la bacteria zombi resultante es la primera demostración de lo que la biología sintética lleva décadas persiguiendo, es decir, modificar el ADN de un microorganismo para que realice funciones inexistentes en la naturaleza.

Por ejemplo, transformarlo en una fábrica de fármacos o biocombustibles.

El experimento se encuentra actualmente disponible en la plataforma bioRxiv, que alberga investigaciones aún no presentadas a la comunidad científica, y es obra del pionero en la investigación de la vida sintética, Craig Venter, y del instituto de San Diego que lleva su nombre.

Esta es la primera vez que se transfiere ADN de otra especie a una bacteria. Hasta ahora, las bacterias solo se habían modificado utilizando ADN de la misma especie.

Investigando desde hace 15 años

El resultado recientemente publicado marca la culminación de un proceso que comenzó hace más de 15 años, cuando la investigación coordinada por Venter produjo la primera célula sintética: los investigadores generaron y sintetizaron por computadora el genoma de la bacteria Mycoplasma mycoides para hacerla resistente a un antibiótico, y luego lo trasplantaron a bacterias vivas de una especie similar, Mycoplasma capricolum.

En los años siguientes se lograron nuevos avances, pero no fueron sustanciales, ya que no existía un método fiable para verificar si el nuevo ADN sintético era activo. De ahí la decisión de los investigadores de modificar las bacterias para impedir su reproducción.

De esta forma, están «destinadas a morir, pero las revivimos», afirma Zumra Peksaglam Seidel, una de las autoras del estudio y bióloga sintética del Instituto J. Craig Venter (JCVI). Ella y sus colegas decidieron llamar a estas bacterias «células zombi» y ahora esperan utilizar la misma técnica en otras especies bacterianas.

Otro reto para los investigadores es utilizar bacterias zombi en el futuro para probar la funcionalidad de genomas diseñados con la ayuda de inteligencia artificial.