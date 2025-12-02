Obesidad y depresión infantil: qué impacto puede tener el uso de celulares antes de los 12 años

Un estudio realizado en más de 10.000 adolescentes identificó que las consecuencias de la utilización temprana de estos dispositivos. Los especialistas recomiendan a los padres intervenir de forma activa para proteger su salud física y mental

La investigación, realizada en más de 10.000 niños de 12 años y publicada en la revista Pediatrics, halló que los adolescentes que reciben teléfonos a edades más tempranas tienen más probabilidades de padecer obesidad, depresión y falta de sueño.

El estudio, realizado por investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP), en colaboración con investigadores de la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de Columbia, Nueva York y liderado por el doctor Ran Barzilay, advirtió que la edad a la que los niños reciben su primer dispositivo puede marcar una diferencia significativa en su bienestar futuro.

“Antes de darle un celular a un niño hay que pensar lo que implica para su salud, y actuar en consecuencia”, afirmó Barzilay, autor principal del estudio y psiquiatra infantil del Centro de Prevención, Intervención e Investigación del Suicidio Juvenil del CHOP.

Los investigadores descubrieron que poseer un teléfono inteligente a los 12 años se asociaba con un mayor riesgo de depresión, obesidad y falta de sueño, y que adquirirlo a una edad más temprana se asociaba con mayores riesgos de obesidad y falta de sueño.

Además, entre los adolescentes que no tenían un teléfono inteligente a los 12 años, adquirir uno durante el año siguiente se asociaba con un mayor riesgo de problemas de salud mental y falta de sueño a los 13 años, en comparación con sus compañeros que no tenían teléfono a los 13 años.

Anteriormente, otro estudio publicado en la revista Journal of Human Development and Capabilities había analizado el impacto del uso de teléfonos inteligentes antes de los 13 años y concluyó que cuanto menor era la edad de adquisición, peores eran los indicadores de salud mental en la adultez temprana.

El problema es que los niños acceden a edades cada vez más pequeñas. Un estudio realizado por Unicef y Unesco en Argentina descubrió que en nuestro país obtienen el primer celular antes de los 10 años y el 80% usa redes sociales todos los días.