Nvidia: escándalo por contrabando de chips de inteligencia artificial a China para evadir controles de EE.UU.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer una acusación formal que sacude al sector tecnológico. Tres vinculados a la empresa tecnológica estadounidense Super Micro Computer resultaron imputados por conspirar para vender servidores de inteligencia artificial de Nvidia a compradores en China, según informó el Financial Times.

Esta maniobra representa una violación directa a las leyes de control de exportaciones que Washington endureció con fuerza en los últimos años: en EE.UU. no está permitido venderle Chips a China para impedir que le gane la carrera por la IA.

Entre los detenidos se encuentra Yih Shyan “Wally” Liaw, quien es uno de los fundadores de la empresa y miembro de su junta directiva. Liaw se desempeñaba como vicepresidente senior de desarrollo de negocios. Junto a él, las autoridades señalaron a un gerente de ventas en Taiwán y a un contratista externo como piezas fundamentales de la organización ilícita.

La investigación determinó que el grupo desvió tecnología de punta por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares. Estos equipos contienen procesadores de Nvidia, los cuales están bajo estrictas restricciones de seguridad nacional. El objetivo de las normas vigentes es evitar que el gobierno chino acceda a herramientas que potencien su capacidad militar o de vigilancia.

El impacto en el mercado financiero fue inmediato y contundente. Las acciones de Super Micro registraron una caída superior al 20% tras conocerse los detalles de la causa judicial. La situación de la empresa es delicada, ya que atraviesa un período de auditorías tras la renuncia de sus consultores previos por dudas en la transparencia contable.

El eje de la maniobra y los protagonistas

La acusación radicada en un tribunal de Nueva York describe un plan sistemático para burlar la vigilancia federal. El grupo utilizaba una empresa con sede en el sudeste asiático que actuaba como pantalla. Esta entidad realizaba los pedidos formales a Super Micro en Estados Unidos con la excusa de que los equipos serían instalados en centros de datos locales.

Una vez que los servidores llegaban a esa región, una firma de logística se encargaba de reembalar los productos. Los conspiradores ocultaban el destino final y despachaban la carga hacia territorio chino. Según los fiscales, el esquema funcionó de forma fluida entre los años 2024 y 2025, lo que permitió el ingreso masivo de hardware restringido al gigante asiático.

Wally Liaw poseía un control accionista valuado en más de 460 millones de dólares al momento de su arresto. Los mensajes de texto recuperados por la fiscalía muestran que el directivo presionaba para acelerar los envíos. En las comunicaciones, sugería aumentar el ritmo de las ventas antes de que entraran en vigor nuevas restricciones gubernamentales que dificultarían la logística.

Desde la empresa aclararon que la institución no figura como acusada en este proceso judicial. Sin embargo, tomaron la decisión de suspender a los empleados involucrados y cortar el vínculo con el contratista externo. La dirección de la firma aseguró que colabora con las autoridades y que mantiene un programa de cumplimiento estricto para las leyes de exportación.

El mecanismo para engañar a los auditores federales

El plan de desvío incluía técnicas de ocultamiento sofisticadas para evitar detecciones durante las inspecciones de rutina. Los acusados utilizaban servidores denominados “dummy” o señuelos en los depósitos de la empresa intermediaria. Estos equipos vacíos se presentaban ante los inspectores de control de exportaciones de Estados Unidos como si fueran el material original bajo custodia.

Mientras los inspectores revisaban las carcasas vacías en el sudeste asiático, los servidores reales con tecnología de Nvidia ya habían sido enviados a China, país que siempre genera problemas para EE.UU. Esta práctica permitió que la maniobra se extendiera en el tiempo sin levantar sospechas. El esquema incluso lograba esquivar las revisiones de las empresas auditoras internacionales que supervisan los inventarios de las grandes corporaciones.

La demanda de estos productos en China es total debido al avance de la inteligencia artificial generativa. Empresas locales buscan igualar el rendimiento de modelos occidentales, pero enfrentan el bloqueo de los componentes más modernos. Los servidores B200 de la arquitectura Blackwell, una de las joyas de Nvidia, formaban parte de las negociaciones que Liaw mantenía con sus contactos asiáticos.

El caso cobra relevancia en un contexto de guerra comercial y tecnológica entre las dos potencias más grandes del mundo. El gobierno de Estados Unidos sostiene que el acceso de China a esta tecnología representa un riesgo crítico para la estabilidad internacional. La fiscalía advirtió que las violaciones a estas normas de seguridad nacional recibirán las penas más severas para mantener la vigencia de la ley.

Un futuro incierto para la infraestructura de IA

La detención de los directivos marca un precedente negativo para las empresas del sector que operan con componentes sensibles. El mercado observa con preocupación cómo una pieza central de la cadena de suministros de IA quedó expuesta a prácticas ilegales. La credibilidad de la gestión interna de estos gigantes tecnológicos queda bajo la lupa de los inversores y los reguladores.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, fue tajante al afirmar que los delitos relacionados con tecnología sensible deben enfrentarse con acciones rápidas. El funcionario destacó que, de lo contrario, las leyes de control pierden su sentido y su capacidad de disuasión. Por el momento, dos de los implicados están bajo custodia, mientras que el gerente de ventas taiwanés permanece prófugo.

La justicia deberá determinar ahora hasta qué punto los mecanismos de control interno de la compañía fallaron de manera involuntaria o si existió una negligencia mayor. La resolución de este caso podría derivar en multas millonarias y en una vigilancia federal permanente sobre las operaciones comerciales de la compañía.

El escenario para el desarrollo de la inteligencia artificial se vuelve más complejo tras este episodio de espionaje y contrabando corporativo. El control sobre la exportación de procesadores de alto rendimiento seguirá como un punto de fricción constante en la relación entre Washington y Beijing durante los próximos años.