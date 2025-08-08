Nuevos formatos de crédito: el leasing creció 150% en un año y generó 1300 empleos

Con un crecimiento del 150% en los contratos firmados durante el primer semestre -que totalizaron 3.812 operaciones- y 1.301 nuevos puestos de trabajo generados, el leasing tuvo su mejor inicio de año desde 2017.

El leasing es una herramienta financiera que permite la adquisición de bienes de inversión y durables mediante el pago de cuotas y acceder desde el arranque al uso. En momentos en los que el crédito empieza a frenarse aparece como una alternativa para los sectores productivos.

“Este crecimiento reafirma el avance de la inversión en bienes de capital de las empresas en nuestro país”, sostuvo Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

El saldo total de la cartera alcanzó los $ 769.271 millones en junio, con un crecimiento real del 96,7% interanual ajustado por inflación. El repunte consolida la recuperación que el sector venía mostrando desde mediados del año pasado

“El leasing continúa demostrando ser una herramienta concreta para motorizar la inversión y el empleo», señaló Nicolás Scioli, vicepresidente de Leasing Argentina.

Entre los sectores que más se destacaron los contratos de leasing aparecen el transporte y la logística, que concentraron dos tercios de las operaciones. También hubo subas en los contratos destinados a equipos tecnológicos, maquinaria industrial, de construcción y agrícola, reflejando una recuperación transversal en la actividad económica.

En cuanto al destino de los fondos, el 63,2% del saldo de cartera se concentró en transporte y logística (incluye automóviles); 12% en tecnología y telecomunicaciones; 9,6% en maquinaria de construcción; 8,7% en equipos industriales y 2,9% en maquinaria agrícola.

Por entidades, The Capita Corporation / Banco Comafi lideró el financiamiento a pymes con una cartera asignada de $ 45.313 millones, el 15% del total para ese segmento, seguido por Supervielle, Mercedes-Benz y BICE.

También encabezó el ranking de financiamiento a grandes empresas, con $ 98.817 millones, por delante de HPE Financial Services, Banco Supervielle y BBVA.

En cuanto al sector público, Provincia Leasing se ubicó en el primer lugar con un saldo de $ 43.589 millones, seguida por el BPN, Banco Galicia y Supervielle.