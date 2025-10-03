Nuevo Plan Canje para celulares: hasta $700.000 por un teléfono usado

En tiempos de bolsillos ajustados, la renovación de celulares se volvió un desafío para muchos usuarios. Frente a este panorama, las grandes marcas y plataformas digitales en la Argentina buscan alternativas que permitan actualizar equipos sin pagar el precio completo de un modelo nuevo.

A los planes de canje ya vigentes de Samsung y Motorola se suma ahora la propuesta de Mercado Libre, con el atractivo de la simplicidad y el alcance nacional.

Mercado Libre presentó su “Plan Canje”, una modalidad que permite entregar un celular usado y recibir hasta $700.000 en la cuenta de Mercado Pago, según el modelo y el estado del dispositivo.

Todo el proceso es digital: la plataforma otorga una cotización inmediata y, si el usuario acepta, la entrega del equipo se realiza sin costo a través de la red de sucursales Andreani.

Los detalles del Plan Canje de celulares de Mercado Libre.

En caso de que el estado del celular no coincida con lo declarado, se propone una nueva cotización. Si el cliente no la acepta, el equipo se devuelve sin costo. El servicio está disponible en todo el país, con la excepción de Tierra del Fuego.

Como beneficio extra, desde el 30 de septiembre Mercado Libre firmó un acuerdo con Samsung: quienes compren un nuevo modelo de la marca a través de la plataforma podrán obtener un descuento adicional de hasta $550.000, acumulable al monto del canje.

Los detalles del proceso, en este link.

Samsung y Motorola: cómo funcionan sus versiones del Plan Canje

Galaxy S25 Ultra, el tope de gama de Samsung. (Foto: Bloomberg)

Esta nueva iniciativa de la plataforma de comercio electrónico no es nueva. Las dos marcas de celulares que más venden en el país -Motorola y Samsung- llevan años ofreciendo facilidades para el recambio tecnológico.

Samsung apostó por el Plan Canje cuando lanzó «Galaxy para Siempre», en 2019. Desde aquel entonces logró ser uno de los primeros en instalarse en el mercado argentino. Este programa permite entregar tanto celulares de la marca como de otros fabricantes —incluidos Apple, Motorola, LG, Huawei, Xiaomi y Nokia—, siempre y cuando los equipos estén en buen estado para ser reacondicionados.

En este caso, el descuento depende del valor de reventa del dispositivo usado y del modelo nuevo que se elija. Según datos relevados por Clarín, es posible obtener rebajas que superan el 45% del valor del teléfono, en especial en la gama premium. Eso sí: la condición es que los dispositivos entregados funcionen correctamente y no tengan daños graves en pantalla, botones o batería.

Motorola también ofrece su “Plan Canje” en la Argentina, con una particularidad: se trata de una campaña diseñada junto a la aseguradora Assurant, que busca no solo incentivar la actualización tecnológica, sino también prolongar la vida útil de los equipos.

El canje se realiza en las Motorola Flagship Stores (seis en Buenos Aires, una en Córdoba y otra en Salta) y en 29 locales dentro de shoppings. Allí, un asesor revisa el equipo y entrega un voucher con el valor correspondiente, que puede alcanzar los $500.000. Además, quienes opten por modelos premium como la línea de los plegables Razr o los Edge reciben un descuento extra de hasta el 10%.

El programa admite no solo teléfonos Motorola, sino también dispositivos de Apple desde el iPhone 7 y varias series de Samsung (Galaxy A, S, Note y Z Flip). Incluso celulares con pantalla dañada pueden participar, aunque su valor se reduce.

Plan Canje de celulares: un mercado cada vez más competitivo

Edge 30 Ultra, la propuesta de Motorola.

Mientras que Samsung ofrece la mayor variedad de marcas aceptadas y Motorola apuesta al diferencial ecológico con el reacondicionamiento, Mercado Libre busca seducir con la comodidad del trámite online, la acreditación directa en Mercado Pago y la alianza con Samsung para sumar descuentos.

En un mercado donde el precio de los smartphones crece con cada lanzamiento, la modalidad de entregar un viejo dispositivo para abaratar costos aparece como una vía para aliviar el bolsillo, fomentar la renovación tecnológica y, de paso, darles un nuevo ciclo de vida a los dispositivos en desuso.