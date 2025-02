Nuevo parte médico del papa Francisco tras haber sido internado: «Infección»

Pese a la bronquitis que lo aqueja, el Vaticano informó que «Francisco está sereno, de buen humor y ha leído algunos periódicos».

La Oficina de Prensa del Vaticano difundió este viernes por la tarde un nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco, horas después de que fuera ingresado en un centro asistencial de la ciudad de Roma por una bronquitis que obligó a su internación por precaución.

El papa Francisco fue sometido a estudios médicos que confirmaron que padece «una infección de las vías respiratorias». Aunque el Sumo Pontífice ya había mostrado síntomas de la bronquitis en días pasados, era seguido de cerca por los médicos del Vaticano que, ante el agravamiento del cuadro respiratorio en las últimas horas, resolvieron que fuera internado.

Según informó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, Francisco inició un tratamiento farmacológico y «está sereno, de buen humor y ha leído algunos periódicos».

Bruni aseguró además que el Papa ya «comenzó la terapia» en la Policlínica Agostino Gemelli y describió las condiciones de salud de Franciscos como «discretas».

No es la primera vez que Francisco es internado por problemas pulmonares, siempre en el Hospital Gemelli, uno de los más prestigiosos de Roma, que pertenece al Vaticano. El hecho de no tener el lóbulo superior del pulmón derecho que le extirparon cuando tenía 21 años, lo hace más sensible a las infecciones respiratorias.

El Papa, de 88 años de edad, presentó dificultades para respirar en los últimos días y se vio obligado a pedirles a sus asistentes que leyeran su discurso el miércoles pasado, durante su audiencia general semanal. «Déjenme pedirle al padre que continúe leyendo porque aún no puedo con mi bronquitis. Espero que la próxima vez pueda», pidió en aquella oportunidad.

Debido a su hospitalización, el Papa debió cancelar además una audiencia prevista para este sábado y un encuentro con artistas el próximo lunes, mientras que un cardenal lo reemplazará en una misa este domingo.