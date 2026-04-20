Nuevo esquema de garrafas: cuánto vas a pagar y cómo funcionan los reintegros

El Gobierno nacional avanzó con un cambio clave en el esquema de acceso al gas envasado y definió un nuevo sistema que impacta de lleno en millones de hogares: a partir de ahora, las garrafas tendrán un precio base de referencia y los subsidios ya no estarán incorporados en el valor de compra, sino que se otorgarán mediante reintegros directos a los usuarios.

La medida fija un precio inicial de $9.593 para la garrafa de 10 kilos, aunque no se trata de un valor máximo obligatorio, sino de un punto de partida que podrá ajustarse según las condiciones del mercado. Con esto, el Ejecutivo busca desregular el sector y permitir que los precios se muevan con mayor libertad, en línea con su política económica.

El cambio más significativo está en la forma de asistencia estatal. En lugar de aplicar subsidios generalizados que abaratan el producto en el momento de la compra, el nuevo esquema propone que el dinero llegue directamente a los beneficiarios a través de transferencias en cuentas bancarias o billeteras virtuales, generando un sistema más focalizado.

Según lo establecido, los usuarios que cumplan con los requisitos podrán recibir reintegros por la compra de garrafas: hasta dos por mes durante los meses más fríos del año (entre abril y septiembre) y una mensual el resto del año. El monto del beneficio se calculará tomando como referencia ese precio base definido por el Gobierno.

Para acceder a este sistema, será obligatorio estar inscripto en el registro oficial correspondiente, donde se evaluará la situación socioeconómica de cada solicitante. El objetivo es dirigir la ayuda únicamente a quienes realmente la necesiten, dejando atrás el modelo de subsidios universales.

Este nuevo esquema marca un giro en la política energética: el Estado se corre del control directo de precios y apuesta a una asistencia más personalizada. Sin embargo, abre interrogantes sobre el impacto real en el bolsillo de los usuarios, especialmente en contextos donde el valor de mercado pueda superar ampliamente el monto reconocido por los reintegros.