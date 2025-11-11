Nuevo caso de tala ilegal de madera nativa en el Parque Provincial Piñalito

Los informes técnicos confirmaron que se trató de una extracción selectiva, una modalidad que no genera claros visibles en el bosque y, por lo tanto, es difícil de detectar mediante imágenes satelitales.

Durante un operativo de control territorial realizado por guardaparques del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, se detectó nuevamente la “extracción selectiva” de madera nativa dentro del Parque Provincial Piñalito Sur.

La intervención forma parte de las tareas permanentes de vigilancia y control que lleva adelante el Cuerpo de Guardaparques en las áreas naturales protegidas, con el objetivo de preservar los recursos forestales y asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

El procedimiento se activó tras una investigación que indicaba posibles movimientos vinculados a la tala de especies nativas en la zona. A partir de esos indicios, se desplegó un operativo combinado que incluyó sobrevuelos en helicóptero y recorridas terrestres intensivas, mediante las cuales se identificaron sectores con evidencias de corte de madera.

Los informes técnicos confirmaron que se trató de una extracción selectiva, una modalidad que no genera claros visibles en el bosque y, por lo tanto, es difícil de detectar mediante imágenes satelitales.

Esta característica refuerza la importancia del trabajo de campo y la presencia constante de los guardaparques, quienes cumplen un rol clave en la detección temprana de delitos ambientales dentro de las áreas protegidas. El punto afectado se encuentra en un lote próximo a una propiedad privada lindante con el parque, la cual ya registra dos sumarios activos por hechos similares.

Ante el nuevo hallazgo, el Ministerio de Ecología formalizó una denuncia ante la Dirección de Defensa del Medio Ambiente de la Policía de Misiones y puso los antecedentes a disposición de la Justicia, con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.