Nuevo Banco del Chaco Habilita Adelanto Chaco 24 para Anticipar Compras

31 de octubre de 2025





El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) puso en marcha el servicio Adelanto Chaco 24 este 31 de octubre de 2025. Permite a clientes seleccionados anticipar compras con débito en comercios provinciales, antes de la acreditación de sus haberes y sin intereses ni costos adicionales.

El servicio: compras sin intereses antes del sueldo

Adelanto Chaco 24 está disponible para clientes con situación crediticia normal. Incluye a activos y pasivos provinciales, así como empleados de empresas del Estado (Ecom, Sameep, Secheep) y personal de compañías privadas que cobran su sueldo a través de la entidad.

El servicio se habilita automáticamente, por lo que no requiere ningún trámite por parte del usuario. Permite anticipar compras sin pagar intereses o comisiones. El monto utilizado se descontará del próximo sueldo sin costos adicionales.

La herramienta puede utilizarse en comercios de todos los rubros que acepten la tarjeta de débito Chaco 24, como supermercados, farmacias, estaciones de servicio y tiendas de indumentaria. Para los comercios, la operatoria es igual a cualquier venta con tarjeta de débito.

Consulta de Disponible y Propósito

Los clientes pueden consultar su disponible en la página web oficial de la entidad, nbch.com.ar, ingresando en el menú Personas > Préstamos > Consultas de disponibles anticipos.

El NBCH destacó que Adelanto Chaco 24 busca ser un aliado de las familias chaqueñas para cubrir imprevistos y compras cotidianas, incluso cuando aún no disponen de saldo en su cuenta. Es una herramienta automática y sin costo.