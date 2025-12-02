Nuevas tecnologías incorporadas a la Morgue Judicial

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia vuelve a posicionarse a la vanguardia tecnológica a partir de la presentación de nuevas máquinas en la Morgue Judicial que permiten realizar determinaciones precisas, sensibles y científicamente robustas manejadas por recursos humanos altamente capacitados.

Estuvieron presentes la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el Ministro de Enlace del Cuerpo Médico Forense, Cristian Marcelo Benitez, los Ministros Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz, el Procurador General, Carlos Jorge Giménez, el jefe del Cuerpo Médico Forense, Néstor Javier Bellusci, y el subjefe del Cuerpo Médico Forense, Carlos Sebastián Wolheim.

El incremento en la complejidad de los casos judiciales y la diversidad de matrices analíticas involucradas exige contar además de profesionales bioquímicos competentes, con tecnologías que permitan realizar determinaciones precisas, sensibles y científicamente robustas, con esta incorporación la Morgue Judicial misionera se posiciona entre las cuatro provincias que que cuentan con esta tecnología que acelera y mejora las pericias medicas en diversos casos.

La Presidente del STJ remarcó la capacidad de gestión del Poder Judicial de la Provincia que en materia de Criminalistica trabaja no sólo con las fuerzas provinciales sino que “desde la Justicia Federal se requiere la intervención del área, el personal y equipo de la Morgue judicial cuenta con la experiencia que ayuda a la resolución del conflicto en todo lo que la justicia refiere”.

Por su parte, Néstor Javier Bellusci manifestó su satisfacción respecto a esta adquisición de equipos: “Nos posiciona en otro nivel en comparación con otras provincias, es un equipo de última tecnología, un equipo de vanguardia”. Además agregó que va a permitir el secado de prendas de algunos objetos por la conservación del material biológico.

De esta manera, el instrumental analítico avanzado permite asegurar la confiabilidad y validez científica de los análisis forenses, ampliar el alcance analítico del laboratorio, reducir la dependencia de laboratorios externos, cumplir con estándares internacionales de buenas prácticas de laboratorio y optimizar la eficiencia operativa.

Carlos Sebastián Wolheim contó que será una tecnología que está ya está en funcionamiento ya ayer se hicieron las primeras pruebas “es la punta del iceberg de una investigación forense y judicial, es acá donde nace todo, vamos a ver todas las ciencias conexas para dar respuestas a cuestiones médicas a la justicia, con un suficiente respaldo científico” cerró.

El acto también contó con la presencia de autoridades de las Fuerzas de Seguridad vinculadas a pericias científicas que trabajan interinstitucionalmente con el Cuerpo Médico Forense.

El Laboratorio de Ciencias Forenses, del Poder Judicial de Misiones actualmente cuenta con el siguiente equipamiento en funcionamiento:

• Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas

• Cromatografía Líquida de Alta Performance

• Cromatografía Gaseosa

• Espectroscopía de Absorción Atómica

Es en este sentido, que el personal idóneo y capacitado constituye referentes consultivos de otras provincias debido a la disponibilidad de este equipamiento que representa una inversión estratégica para la consolidación de un laboratorio forense moderno, competitivo y científicamente sólido.