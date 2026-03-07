Nueva opción para operar en el mercado de capitales

La compañía de soluciones financieras Wise Capital anunció el lanzamiento de su aplicación móvil para que los usuarios puedan gestionar sus inversiones de manera 100% online.

“La app permite a los usuarios consultar su portafolio en tiempo real, estén donde estén, y operar de forma sencilla en una amplia variedad de instrumentos del mercado local e internacional. A través de la plataforma, es posible invertir en Fondos Comunes de Inversión, bonos, acciones, CEDEARs, Letras y Obligaciones Negociables, todo desde un mismo lugar”, señaló Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital.

Además, la aplicación incorpora la opción de comprar y vender dólar MEP, brindando una alternativa legal y transparente para la dolarización de ahorros dentro del mercado de capitales.

Otro de los diferenciales de la app es el acceso a los informes y análisis elaborados por el equipo de research de Wise Capital, pensados para acompañar la toma de decisiones de inversión.

Con el objetivo de acercar la tecnología a los agentes productores, y entidades que quieran sumar productos del mercado de capitales a su oferta, la app ofrece el concepto de “Marca Blanca”. De esta manera, cada uno de estos agentes podrá contar con una app de inversiones lista para operar, con toda la tecnología y respaldo de Wise Capital pero con su propia marca.

“Con este lanzamiento buscamos acercar el mercado de capitales a más personas, combinando tecnología, información de calidad y una experiencia de uso simple e intuitiva”, concluyó Ignacio Morales