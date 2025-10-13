Nueva encuesta y ranking de políticos: sorpresa con los puestos de Kicillof, Milei y Macri

Una nueva encuesta nacional elaboró un ranking con las imágenes de siete políticos top del oficialismo y la oposición. Hubo sorpresa con los resultados. En particular con las posiciones que terminaron ocupando el presidente Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof y titular del PRO Mauricio Macri.

El sondeo lo hicieron dos consultoras que trabajan juntas: La Sastrería y Trespuntozero. Las dirigen, respectivamente, Raúl Timerman, primo del excanciller K y vinculado hace años al peronismo/kirchnerismo; y Shila Vilker, una conocida analista también cercana a espacios opositores.

El estudio se hizo en base a un relevamiento nacional de 1.150 casos, entrevistados entre el 16 y el 22 de septiembre, con +/- 2,9% de margen de error. «Es un trabajo que hicimos para los suscriptores mensuales, ninguno en particular. Básicamente empresas privadas», explicó Timerman.

Clarín adelantó la parte más caliente del estudio, la electoral de cara a las legislativas nacionales, que también venía con sorpresa: Fuerza Patria figura arriba de La Libertad Avanza a nivel país por más de 6 puntos.

Ranking de imágenes 1: Kicillof 1°, Milei 3° y Macri último

En cuanto a los rankings de imágenes, en el primer caso se evaluó a tres oficialistas y cuatro opositores. Y a diferencia de lo que suele ocurrir, lideró un opositor.

En este caso, fue Axel Kicillof. En un punto, el gobernador fue el menos malo: si bien quedó con saldo negativo, como todos, tuvo la mejor combinación. Quedó con 46,7% de positiva (36,1% de «muy buena» + 10,6% de «buena») y 52,1% de negativa (46,8% de «muy mala» + 5,3% de «mala»).

Javier Milei quedó tercero, con 39,8% a favor y 59,3% en contra. El Presidente fue quien terminó con el porcentaje de imagen «muy mala» más alto: 50,7%.

Mauricio Macri, en tanto, finalizó último. Si bien el titular del PRO viene volando bajo en estas tablas, su performance aquí también hizo ruido. En su caso, obtuvo 32,5% de apoyo y 66% de rechazo.

Sergio Massa y Cristina Kirchner, en un encuentro del PJ, a fines de 2024

Hubo más sorpresas. ¿Cuáles? El segundo puesto de Cristina Kirchner (+ 43,1% y – 55,6%) y que el exministro Sergio Massa (5°, con + 38,8% y – 59,7%) le ganara a la vicepresidenta Victoria Villarruel (6°, con + 37,4% y – 57,2%).

La tabla la completó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con + 39,5% y – 59,9%. La candidata porteña será una de las integrantes de la comitiva presidencial que este martes a la tarde partirá rumbo a Estados Unidos, a la esperada cumbre con Donald Trump.

Ranking de imágenes 2: Pullaro, el mejor en Provincias Unidas

El segundo ranking de la encuesta compara las imágenes de los principales dirigentes de Provincias Unidas, el armado de media docena de gobernadores que incluye también al exmandatario Juan Schiaretti, entre otros.

Los gobernadores de Provincias Unidas (más Juan Schiaretti) se juntaron la semana pasada en Jujuy.

A nivel general, se comprueba la dificultad que tienen estos dirigentes para instalarse a nivel nacional pese a que algunos, como Schiaretti, ya fueron candidatos a Presidente. La tabla quedó así:

1° Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe): 26,2% positiva / 20,1% ns-nc / 53,7% negativa.

2° Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba): + 24,8% / 15,6% ns-nc / – 59,6%.

3° Martín Llaryora (gobernador de Córdoba): + 21,7% / 29,3% ns-nc / – 49%.

4° Ignacio Torres (gobernador de Chubut): + 21,3% / 34,4% ns-nc / – 44,3%.

5° Claudio Vidal (gobernador de Santa Cruz): + 6,4% / 67,5% ns-nc / – 26,1%.

6° Carlos Sadir (gobernador de Jujuy): + 4,4% / 77,5% ns-nc / – 18,1%.