Nueva cepa Andes de Hantavirus: todos son sus síntomas y el riesgo para la población

El virus de los Andes es el causante del brote que afectó a ocho personas a bordo del crucero MV Hondius, informó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), basado en análisis realizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y en los Hospitales Universitarios de Ginebra.

La identificación precisa del virus pone fin a la incertidumbre sobre la especie involucrada y permite definir las mejores medidas para gestionar el brote. Se espera que, en adelante, la transmisión sea limitada, aunque no se descarta el diagnóstico de nuevos casos derivados de infecciones ocurridas semanas atrás, antes de detectarse el brote a bordo.

### Origen y transmisión del virus de los Andes

Descubierto en 1995 en Argentina, el virus de los Andes pertenece a la familia de los hantavirus, cuyo reservorio natural son roedores, principalmente los ratones colilargos, en los que no provoca enfermedad.

Existen decenas de especies de hantavirus que pueden infectar a humanos. El contagio suele producirse a partir de partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de los roedores. Al secarse estos fluidos, los virus pueden dispersarse en el aire en forma de aerosoles, que al ser inhalados pueden causar la infección.

### Transmisión entre personas

De todas las especies de hantavirus que afectan a humanos, sólo el virus de los Andes ha demostrado capacidad de transmisión de persona a persona. En los demás casos, la infección humana es un callejón sin salida, pues el virus no se replica ni se transmite a otro huésped humano.

La transmisión entre personas requiere un contacto estrecho. Estudios sobre brotes en Argentina y Chile, publicados en 2023 en *The Lancet Infectious Diseases*, identificaron factores de riesgo como mantener relaciones sexuales con una persona infectada, besarse con lengua y dormir en la misma habitación durante el período de síntomas febriles o justo antes de su aparición. Un estudio previo publicado en 2020 en *The New England Journal of Medicine* también señaló que socializar con individuos sintomáticos representa un riesgo.

### Contagiosidad y síntomas

Los hantavirus están adaptados para transmitirse eficientemente entre roedores, pero no entre humanos. A diferencia de virus respiratorios altamente contagiosos, como el de la gripe o el sarampión, el virus de los Andes infecta las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, por lo que no se propaga con facilidad a través de la tos o estornudos.

Un estudio realizado en Chile con 76 casos y 476 contactos reportó una tasa de contagio del 17,6 % entre parejas sexuales y del 1,2 % en personas que comparten el hogar.

El período de incubación oscila entre 7 y 49 días, con una mediana de 23 días en casos de transmisión interpersonal. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores de cabeza, musculares, articulares y abdominales, vómitos y diarrea. Pueden aparecer petequias —manchas oscuras por ruptura de vasos sanguíneos— en axilas y extremidades. En algunos pacientes, la enfermedad progresa a una fase crítica con tos, dificultad respiratoria, taquicardia y baja presión arterial, consecuencia de hemorragias internas que pueden conducir a un fallo cardiopulmonar mortal en pocas horas.

### Tratamiento

No existen medicamentos ni vacunas aprobadas para el virus de los Andes. Un estudio en Chile evaluó un tratamiento experimental con plasma de personas previamente infectadas, que logró reducir la mortalidad, coincidiendo con la observación de que niveles elevados de ciertos anticuerpos mitigan la gravedad de la infección.

Los casos graves requieren soporte vital avanzado en unidades de cuidados intensivos para mantener las funciones cardíacas y pulmonares mientras el organismo combate la infección.

### Alcance de los brotes y riesgo para la población general

El mayor brote registrado desde el descubrimiento del virus, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 en Argentina, contabilizó únicamente 34 casos, con 11 muertes, lo que evidencia la baja capacidad de transmisión interpersonal del virus.

Según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), el riesgo para la población general en Europa es muy bajo, dado que se aplican medidas adecuadas de prevención y control a bordo y debido a la limitada propagación entre personas de estos virus.

### Repercusión en las búsquedas de internet

En los últimos días, la noticia sobre el brote de hantavirus en el crucero generó gran atención a nivel mundial. Usuarios de Argentina y otras regiones incrementaron significativamente las búsquedas sobre el tema en Google, reflejando la preocupación y el interés generado por la aparición del virus en un contexto turístico.

*Josep Corbella, La Vanguardia.*