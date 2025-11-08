Notó un cambio repentino en su rostro y descubrió que tenía un problema de salud: «Sentía como si algo me pisoteara la cara»

«Esto es muy molesto, pero estoy muy agradecida de que no haya sido un ACV», expresó una joven del Reino Unido sobre un problema de salud repentino que afectó su rostro. Ella dio a conocer su caso a través de sus redes y también habló con la prensa local.

A mediados de agosto, según la agencia de noticias británica Kennedy News and Media, una mujer escocesa llamada Karina comenzó a notar de un momento a otro que algo no andaba bien con su cuerpo. Apenas diez días atrás, había dado a luz.

«Estaba tomando un té mientras amamantaba a mi hija cuando sentí un entumecimiento en los labios, del lado izquierdo de la cara, y también en la lengua», relató la joven de 30 años en un video publicado en su cuenta de TikTok. En ese momento, pensó que era una situación «muy extraña».

Media hora más tarde, Karina seguía con el mismo inconveniente. Por lo tanto, decidió contárselo a su madre. «Mis labios y mi lengua están entumecidos», le dijo, preocupada por la situación.

En su mente empezó a rondar la idea de que tal vez estaba sufriendo los síntomas iniciales de un accidente cerebrovascular (ACV). «Pensé que era un ACV. Mi madre me recomendó que fuera a emergencias lo más rápido posible», recordó.

Tras hablar con su ser querido, Karina acudió al hospital, donde la sometieron a una serie de estudios clínicos. Acto seguido, recibió un diagnóstico: padecía parálisis de Bell, una afección que provoca debilidad o parálisis temporal de los músculos faciales.

«Me hicieron todos los chequeos posibles. No era un ACV, sino parálisis de Bell», indicó al respecto.

La joven empezó a sufrir dolor y entumecimiento en su rostro. La imagen es ilustrativa, no está relacionada con el caso. Foto: Pexels.

Al principio, según reconoció la joven en conversación con Kennedy News and Media, se sintió «devastada» por la mala noticia.

Durante las dos semanas siguientes, Karina experimentó dolor y entumecimiento en su rostro. «Sentía como si algo me pisoteara la cara», describió al mismo medio. A su vez, la parálisis le trajo dificultades para hablar, alimentarse y dormir.

En particular, la joven aseguró que tuvo inconvenientes con su ojo izquierdo: no podía cerrarlo, lo que le ocasionaba irritación y dificultades para conciliar el sueño. Por las noches, de acuerdo con su relato, cerraba su ojo con cinta adhesiva.

Por otro lado, en relación con las causas de su afección, Karina explicó que no sabe por qué se produjo la parálisis. «No estoy segura», declaró en TikTok. Además, aclaró que afrontó embarazo dificultoso: «Fue complicado, mucho estrés. Sufrí diabetes gestacional».

Tenía problemas para conciliar el sueño, debido a que uno de sus ojos no se cerraba. La imagen es ilustrativa, no está relacionada con el caso. Foto: Pexels.

Afortunadamente, con el tiempo y tras recibir un tratamiento adecuado, la ciudadana escocesa logró una mejoría en los síntomas de su parálisis facial. Sin embargo, aún no se encuentra 100% recuperada.

«Es muy molesto, pero estoy muy agradecida de que no haya sido un ACV. La recuperación es larga; los médicos me dijeron inicialmente que podría tardar entre dos semanas y seis meses», afirmó en TikTok Karina, quien compartió la historia con el objetivo de concientizar a los demás sobre la parálisis de Bell.

Qué es la parálisis de Bell

La parálisis de Bell es una afección que causa debilidad repentina en los músculos de la cara, generalmente de un solo lado, según el centro médico-académico estadounidense Clínica Mayo (Mayo Clinic).

A raíz de unos estudios clínicos, los médicos descubrieron que Karina tenía parálisis de Bell. La imagen es ilustrativa, no está relacionada con el caso. Foto: Pexels.

«En general, la debilidad es a corto plazo y mejora en algunas semanas. La debilidad hace que la mitad de la cara se vea caída. La sonrisa se ve de un solo lado y resulta difícil cerrar el ojo del lado afectado», informó la institución en un artículo de su página web.

Por otra parte, la Clínica Mayo dijo que se desconoce la causa exacta de esta afección y que puede aparecer a cualquier edad. «Los expertos creen que está causada por la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. La parálisis de Bell puede deberse a una reacción que tiene lugar luego de una infección viral», aseveró la entidad.

«Por lo general, los síntomas comienzan a mejorar en el plazo de algunas semanas y se alcanza la recuperación completa en unos seis meses. Existe una pequeña cantidad de personas que continúan teniendo los síntomas de la parálisis de Bell de por vida. En raras ocasiones, la parálisis de Bell se produce más de una vez», agregó el centro médico-académico.