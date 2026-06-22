Noruega prohibió el uso de la IA a los niños: «Aumenta el riesgo de que se salten pasos en su educación. Lo más importante es que aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas»

El gobierno de Noruega anunció la prohibición del uso de inteligencia artificial (IA) para los niños mientras están en la escuela. Esta medida, anunciada por el primer ministro Jonas Gahr Støre durante una conferencia de prensa, busca evitar que los estudiantes se salten etapas fundamentales en su proceso educativo.

Støre afirmó que «el uso de la IA aumenta el riesgo de que los niños pequeños omitan pasos importantes en su educación» y agregó que «lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas». La restricción se aplicará a partir del próximo año escolar, que comienza a finales de agosto.

El nuevo reglamento establece que los alumnos de primero a séptimo grado, con edades entre 6 y 13 años, no podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial. En tanto, los estudiantes de primero de secundaria, entre 14 y 16 años, podrán emplear la IA con precaución y siempre bajo la supervisión de sus profesores. En la educación secundaria superior, para jóvenes de 17 a 19 años, se promoverá un uso adecuado de la inteligencia artificial, con la finalidad de prepararlos para la educación superior y el ámbito laboral.

Esta decisión representa un cambio significativo para uno de los sistemas escolares más digitalizados de Europa. Noruega ha incorporado computadoras en las aulas desde la década de 1990 y, tras la introducción del iPad a partir de 2010, extendió el uso de tablets, disminuyendo la dependencia de los libros físicos y la escritura manual. Además de prohibir la IA en los primeros grados, el gobierno propondrá un proyecto de ley para fomentar el uso de libros de papel en las escuelas, buscando revertir esta tendencia.

Esta medida se enmarca en una política más amplia destinada a limitar el uso de dispositivos electrónicos entre los jóvenes. En abril, las autoridades noruegas anunciaron planes para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo ejemplos similares de países como Australia.

Noruega no es el primer país en adoptar restricciones a la inteligencia artificial en la educación. En mayo de 2025, China también implementó medidas que prohíben el uso independiente de herramientas de IA en alumnos de primaria, permitiéndolo únicamente en contextos educativos supervisados.