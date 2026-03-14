Noah Centineo: la estrella de Netflix que Sylvester Stallone eligió para ser el nuevo John Rambo

La saga de acción Primera sangre, que convirtió a Sylvester Stallone en uno de los grandes íconos del cine de los años 80, prepara una nueva etapa. Esta vez la historia volverá al pasado del personaje y mostrará los años formativos de John Rambo, el soldado que luego se transformaría en una leyenda del cine de acción.

Para ese desafío, los productores eligieron a Noah Centineo, un actor que hasta ahora estaba mucho más asociado al romance juvenil que a las explosiones y las escenas de combate.

El proyecto, que ya se encuentra en pleno rodaje en Bangkok, estará dirigido por el guionista Jalmari Helander. Con esta precuela, la producción busca ampliar el universo de la franquicia y profundizar en la psicología de John Rambo, explorando los traumas y el entorno que lo moldearon durante la guerra de Vietnam antes de los hechos de Primera sangre.

Aunque Stallone interpretó al personaje durante décadas —en películas estrenadas entre 1982 y 2019—, en esta nueva etapa su rol será diferente.

A sus 79 años, el actor estará detrás de cámara como productor, mientras un intérprete más joven toma el relevo y se pone en la piel de John Rambo, el soldado que marcó a generaciones de espectadores.

Quién es Noah Centineo

Antes de que surgieran los rumores sobre su posible incorporación a la saga, el actor de 29 años Noah Centineo, oriundo de Miami, ya era una figura muy conocida entre el público joven.

De adolescente decidió apostar por la actuación y se mudó a Los Ángeles, donde empezó a conseguir pequeños papeles en televisión. Sus primeras apariciones fueron en series juveniles de Disney Channel y luego logró un rol más importante en The Fosters, donde interpretó a Jesus Adams Foster y empezó a hacerse conocido.

El salto fuerte llegó en 2018 gracias a Netflix con la trilogía romántica A todos los chicos de los que me enamoré (2008), donde interpretó a Peter Kavinsky, un personaje que lo convirtió rápidamente en uno de los galanes más populares de la plataforma.

Sin embargo, en los últimos años Centineo empezó a cambiar el rumbo de su carrera. Participó en la película de superhéroes Black Adam (2022), donde compartió pantalla con Dwayne Johnson, y también protagonizó la serie de espionaje El novato (2022), en la que interpretó a un joven abogado reclutado por la CIA.

Ese giro hacia papeles más físicos y de acción habría sido una de las claves para que los productores lo consideraran como el nuevo rostro de Rambo.

El desafío de reemplazar a una leyenda

Ponerse en la piel de John Rambo no es una tarea menor. El personaje está profundamente ligado a la imagen de Sylvester Stallone, quien lo interpretó durante casi cuatro décadas y lo convirtió en uno de los héroes más reconocibles del cine de acción.

En ese contexto, en los últimos meses Noah también llamó la atención por su notable transformación física, con un cuerpo mucho más musculoso, algo que muchos fanáticos vinculan con su preparación para encarnar al icónico soldado.

En medio de la expectativa por el proyecto, Stallone compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostraba el guion de la nueva película y reflexionaba sobre la importancia del personaje.

“Rambo ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Un personaje basado en la resistencia, la supervivencia y las cicatrices de la guerra. Ha significado mucho para mí y para el público de todo el mundo durante décadas”, escribió el actor.

Si la apuesta funciona, la precuela podría abrir la puerta a nuevas historias dentro del universo de John Rambo, enfocadas en conocer distintas facetas del personaje.