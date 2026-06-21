No son decorativos: Esta es la utilidad de los agujeros en los enchufes eléctricos y cómo evitan accidentes

Los pequeños agujeros presentes en las clavijas de numerosos enchufes eléctricos suelen pasar desapercibidos, pero no están ahí por casualidad. Estos orificios cumplen funciones clave relacionadas con la seguridad, la estabilidad de la conexión y el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos cotidianos.

Este diseño es habitual en los enchufes tipo A y tipo B, comúnmente usados en Estados Unidos, Canadá, México y otros países de América. Los estándares que regulan estos conectores son establecidos por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos (NEMA), organismo responsable de definir requisitos técnicos y de seguridad para los sistemas eléctricos.

Los enchufes tipo A se distinguen por tener dos clavijas planas paralelas, mientras que los tipo B incorporan una tercera clavija destinada a la conexión a tierra. En ambos casos, los pequeños orificios ubicados cerca de las puntas metálicas tienen una función técnica importante.

En primer lugar, facilitan una mejor sujeción del enchufe dentro de la toma de corriente, dado que algunos receptáculos cuentan con pequeñas piezas internas que encajan en estos agujeros, reduciendo así el riesgo de desconexiones accidentales y contribuyendo a una conexión más estable y segura.

Asimismo, durante ciertos procesos de fabricación, estos orificios permiten introducir sondas de prueba para verificar la conductividad eléctrica y asegurarse de que el enchufe cumpla con los estándares de calidad antes de ser comercializado.

Aunque suelen pasar desapercibidos, estos detalles de diseño son fundamentales para garantizar la seguridad y la fiabilidad de millones de conexiones eléctricas en todo el mundo.

**Un diseño con más de un siglo de historia**

El origen de estos conectores data de principios del siglo XX. En 1904, el inventor estadounidense Harvey Hubbell II patentó uno de los primeros enchufes desmontables para uso doméstico, un avance que revolucionó la manera en que los aparatos eléctricos se conectaban a la red.

Aunque los primeros modelos no incluían exactamente los agujeros actuales, sí contaban con pequeñas muescas diseñadas para mejorar la estabilidad de la conexión. Con el paso de las décadas, estas soluciones evolucionaron hasta incorporarse en las clavijas modernas.

Los especialistas señalan que el tipo de enchufe varía según la región debido a las diferencias en las normativas eléctricas, los niveles de voltaje y los requisitos de seguridad estipulados por cada país.

Por este motivo, mientras en gran parte de América predominan los enchufes tipo A y tipo B, en Europa y otras regiones se utilizan modelos distintos, adaptados a las características y estándares de sus redes eléctricas respectivas.