«No sé cómo abarcar la muerte, es una gloria que te excede»: el día que el Indio Solari habló sobre cómo podría ser su final

Minutos después de confirmarse la muerte del Indio Solari a los 77 años, una entrevista radial realizada a fines del año pasado se convirtió en tendencia en las redes sociales. En dicho reportaje, el mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conversó con Andy Kusnetzoff y su equipo en el programa Perros de la calle, emitido por Urbana Play.

Al ser consultado sobre cómo imaginaba sus últimos días, Solari expresó: «No le tengo miedo a la muerte (…), la pienso en términos poéticos, vivo de la misma manera que a los 20 años. En el presente». Además, reflexionó sobre su vida y personalidad: «Mi vida ha pasado bien rápido, y con una personalidad como la mía la gente te va transformando en un inútil. Te hacen todo, te van abriendo las puertas, vos vas caminando y no te para nadie. Y eso te malcría».

Durante varios años, Solari enfrentó el Mal de Parkinson, enfermedad que lo alejó de los escenarios y limitó sus apariciones públicas. A lo largo de su carrera, mantuvo un aura de misticismo que siempre rodeó su imagen.

Aunque nació en Paraná, Entre Ríos, Solari se consolidó como una figura emblemática de la contracultura de la década del ’80 en La Plata. Allí fundó, junto a Eduardo Beilinson, conocido como Skay, la banda Los Redonditos de Ricota, surgida a mediados de los ’70. Fue cantante y líder de la agrupación y luego tuvo una destacada trayectoria como solista y con otras formaciones.

Con un carisma que oscilaba entre lo místico y lo misterioso, y un poder de convocatoria formidable -reflejado en las inolvidables y masivas “misas ricoteras”-, Solari se convirtió en un nombre fundamental en la historia del rock nacional, cautivando a generaciones de jóvenes con su arte y personalidad.

Considerado algo huraño y solitario, fue férreo defensor de su privacidad. Realizó numerosos viajes a Nueva York, ciudad que confesaba conocer más que Buenos Aires. Siempre sostuvo que las canciones del rock nacional le parecían “boleros rápidos”. Desde sus primeros ensayos en la casona de la calle Soler, se consolidó como un «relator-decidor» más que como un cantante.

El 4 de agosto de 2001 brindó, sin saberlo, su último concierto al frente de Los Redonditos de Ricota, en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. El show previsto para el 8 de diciembre ese mismo año fue cancelado debido a la delicada situación política y económica que atravesaba el país.

Los Redonditos se disolvieron en 2001, si bien realizaron algunas presentaciones posteriores. En 2004, Solari formó su nueva banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con la que lanzó varios álbumes: El tesoro de los inocentes (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

En lo personal, se casó en 1989 con Virginia Mones Ruiz, quien lo acompañó durante toda su vida. Juntos fueron padres de Bruno, nacido a fines de 2000.