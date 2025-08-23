No pudo embarcar con su perro y lo abandonó en el aeropuerto: trabajadores de la terminal aérea lo adoptaron

Un hombre, que no pudo embarcar con su mascota, abandonó al cachorro de tres meses en el aeropuerto de Florianópolis, Brasil, para tomarse un vuelo. El abandono desató un operativo que incluyó la intervención de la policía y el rescate del animal por personal del lugar.

El hecho ocurrió el viernes 22 de agosto en el Aeropuerto Internacional Hercilio Luz, cuando el hombre fue informado de que no podía llevar a su mascota en el avión, según informó Mirror.

“Nuestro equipo que recoge carritos estaba en el estacionamiento, donde un compañero nos avisó que había una jaula de transporte con un perro abandonado en el estacionamiento”, contó Leandro, un trabajador del aeropuerto, en un video publicado en las redes sociales de la terminal aérea.

Un video de las cámaras de seguridad registró cómo el dueño transporta al cachorro en su jaula hacia el estacionamiento, donde lo dejó entre dos vehículos antes de regresar al aeropuerto para continuar su viaje.

Un hombre abandonó a un cachorro de tres meses en el aeropuerto. Foto: captura de pantalla/Instagram.

El personal del aeropuerto, al descubrir al cachorro abandonado, alertó de inmediato a la policía. Las autoridades confirmaron que el propietario había tomado un vuelo a Brasilia, con la intención de conectar con otro vuelo hacia Manos.

La Policía Civil de Santa Catarina y la Policía Federal notificaron al Departamento de Protección Animal del Distrito Federal. “Inmediatamente después de la activación del equipo de operaciones y seguridad, se iniciaron los procesos pensando en el bienestar del animalito”, explicó Leandro.

“Le proporcionamos una sala para que se quedara hasta que siguiera el proceso natural, que sería un proceso de adopción o de remisión a algún hogar que cuide de estos animales”, agregó.

Cachorro abandonado en aeropuerto de Brasil es adoptado por empleado del lugar

Cuando el avión aterrizó en Brasilia, los oficiales abordaron la aeronave y arrestaron al hombre. Según la policía, el hombre —cuyo nombre no fue dado a conocer— admitió haber abandonado al animal.

Explicó que había vendido sus pertenencias para poder regresar a Manaos. Ante la imposibilidad de llevar al cachorro, tomó la drástica decisión de dejarlo en el aeropuerto.

Un trabajador del aeropuerto adoptó al cachorro, bautizado Zurich. Foto: captura de pantalla/Instagram.

El hombre enfrenta cargos por crueldad animal, un delito que puede acarrear hasta cinco años de cárcel, multas y la prohibición de tener animales en el futuro.

Las autoridades confirmaron que el cachorro se encuentra en buen estado de salud y fue adoptado por un empleado del aeropuerto, quien se comprometió a brindarle un hogar seguro y amoroso. Lo bautizaron Zurich.