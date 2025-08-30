«¡No me arresten, soy fiscal!»: quién es Devon Flanagan, la funcionaria del video viral del patrullero y de qué la acusan

Devon Flanagan, una joven fiscal general de Rhode Island, Estados Unidos, fue la protagonista involuntaria de un video viral grabado con la cámara corporal de un agente de la policía de Newport. Toda su acalorada discusión para evitar ser arrestada quedó registrada, y fue muy comentada en las redes sociales.

La abogada de 34 años trabaja hace siete años en la oficina legal más importante del estado de Rhode Island, y estaba asignada a la unidad de apelaciones de la división criminal como fiscal general especial en el momento de su arresto.

Devon Flanagan y Veronica Hannan antes de ser arrestadas. (Captura de video)

La policía acudió al restaurante Clarke Cooke House poco antes de las diez de la noche, luego de recibir un llamado de la gerencia del lugar, donde les indicaron que «una mujer ebria» se negaba a abandonar el local, que no era Flanagan, sino su amiga y acompañante de la salida.

Al llegar los agentes vieron a dos mujeres paradas en la puerta, y corroboraron con los empleados que se les había negado el acceso por el estado alcoholizado de una de ellas.

Desde ese instante encendieron la grabación, sin saber la identidad de la dupla femenina, y les solicitaron que se fueran del lugar porque estaban invadiendo la propiedad.

«Ella es abogada y sabe cosas de la ley», dijo la amiga de Devon Flanagan. (Captura de video)

«Nadie nos notificó que estamos invadiendo. Apagá la cámara, el protocolo y nuestro derecho como ciudadanas es que si lo solicitamos apagues la cámara», le dijo Flanagan a uno de los policías. Y su amiga, le repetía: «Ella lo sabe porque es abogada, son cosas de la ley».

«Soy una fiscal general», recalcó la joven al ver que los agentes no la escuchaban y le insistían en que se fueran. «No nos van a arrestar, soy fiscal general», les repitió la joven.

«¡Soy una fiscal! ¡Te vas a arrepentir de esto!», le advirtió Devon Flanagan a la policía.

Al ver que se resistían a irse, el policía la esposó, y luego preguntó si tenía algún arma en su poder. Ella lo negó inmediatamente y le repitió: «¡Soy fiscal general! ¡Soy fiscal general! ¡No pueden arrestarme!».

El policía le indicó que ingrese al vehículo policial, y ella le gritó: «Te vas a arrepentir de esto», mientras él cerraba la puerta del patrullero y le respondía con ironía: «Bien por tí».

Luego procedieron a la detención de la joven que la acompañaba, y la escena se tornó aún más compleja porque la muchacha se resistió en todo momento.

La primera audiencia de Devon Flanagan ante un colega fiscal y la explicación del arresto

Flanagan compareció ante el tribunal el 28 de agosto de 2025, dos semanas después del incidente. «El 14 de agosto, la fiscal general adjunta especial, Devon Flanagan, maltrató al Departamento de Policía de Newport y se avergonzó a sí misma, a la oficina y, francamente también a mí», expresó el Fiscal General de Rhode Island, Peter Neronha, durante la exposición de los cargos.

El medio Boston Globe publicó la transcripción de algunas declaraciones del fiscal Nerohna, que la notificó del motivo del arresto.

Devon Flanagan compareció ante el tribunal: fue suspendida por 6 meses.

«Exigimos a nuestros abogados los más altos estándares personales y profesionales, y claramente no los cumpliste, porque se te acusa de invasión intencional de propiedad», indicó.

Nerohna también recalcó la falta moral de su conducta, al utilizar su embestidura como fiscal para intentar evadir los procedimientos de la ley. «Ser funcionaria del estado no debe implicar ningún privilegio, y mucho menos exigirlo», sentenció.

También le aclaró que la afirmación de que la policía debe apagar sus cámaras por orden de los ciudadanos es falsa, y destacó el accionar de la fuerza policial.

Flanagan se había declarado inocente del cargo, y su abogado, Kevin Hagan, se negó a hacer comentarios. El fiscal Nerohna le informó que será suspendida de sus funciones durante los siguientes seis meses, con una licencia sin goce de sueldo durante ese tiempo.

Su amiga, que luego fue identificada como Veronica Hannan, fue acusada de allanamiento, alteración del orden público y resistencia al arresto.

«Hoy su futuro laboral es incierto, y espero sinceramente que aproveche este momento para reflexionar sobre la gravedad de su conducta y haga cambios correctivos en su vida», expresó.

«Tengo 110 abogados en la fiscalía, y usted los avergonzó a todos. No tuvo problemas como este desde que soy fiscal general», le recalcó.

«Independientemente de lo que suceda con su empleo con nosotros, le llevará mucho tiempo recuperarse de esta falta a su reputación», vaticinó el fiscal.