No hay luz y tu celular está por morir: la forma poco conocida de cargar la batería

Ya sea por fallas en el suministro, tormentas intensas o apagones programados, los cortes de luz suelen ser un problema en diferentes zonas del país. Como cada vez dependemos más de la tecnología, no podemos quedarnos sin batería en el celular, en especial en casos de emergencia.

Por eso, es clave conocer todas las formas posibles para recargar la batería de nuestro celular cuando no tenemos electricidad en casa.

Las formas para cargar la batería de tu celular

Batería portátil

Si ya pasaste por situaciones como esta en la que se corta la luz y tu celular está sin carga, es probable que tengas una batería portátil o power bank. Estos dispositivos almacenan energía y permiten recargar celulares, tablets y otros dispositivos en cualquier momento.

Lo recomendable es que siempre estén cargados y listos para usar cuando sea necesario. Además, es importante recordar que si pasan mucho tiempo sin usarse pueden perder eficiencia.

El auto

Cargar el celular en el auto es una de las opciones más rápidas y accesibles ya que la mayoría de los vehículos cuentan con puertos USB o tomas de corriente de 12V aptos para conectar el cable de carga.

Para que funcione de manera efectiva, el motor debe estar encendido. Sin embargo, no se debe abusar de esta opción si tenés poca nafta o buscas evitar gastar energía del auto innecesariamente.

Energía solar

Para quienes buscan una solución ecológica, los cargadores solares representan una gran alternativa ya que funcionan captando la energía del sol y transformándola en carga para dispositivos electrónicos.

Sin embargo, como su eficiencia depende del clima, pueden no ser la mejor opción en días nublados o lluviosos. Pero si vivís en una zona con buena exposición solar, invertir en uno de estos dispositivos puede ser una gran idea para tener una solución a largo plazo.

Otros dispositivos con batería

Si el corte de luz te sorprendió y no tenés acceso a ninguna de las opciones anteriores, una notebook cargada puede ser tu gran aliada para darle un poco de batería a tu celular.

Alcanza con conectar el teléfono vía USB y aprovechar la energía disponible en la computadora. Sin embargo, esta opción solo sirve como emergencia porque la carga que puede brindar una notebook es limitada y dependerá del nivel de batería que tenga en ese momento.