No habrá más aumentos en 2025, y el presupuesto de 2026 prevé incrementos salariales ajustados a una inflación del 10,1%.

El ministro de Economía del Chaco confirmó que el proyecto de Presupuesto 2026, presentado en la Cámara de Diputados, asciende a 4,4 billones de pesos. La iniciativa contempla aumentos salariales y pases a planta, aunque sujetos a la inflación proyectada.

Según explicó, el cálculo prevé una inflación del 10,10%, sobre la cual se basará la pauta de incremento salarial anual. “Ese es el monto que está previsto, el incremento en personal en el año”, sostuvo.

En cuanto a los pases a planta, el funcionario detalló que estarán enfocados principalmente en contratos de servicios del área de salud y, en menor medida, en otros sectores que aún se están evaluando.

No obstante, el ministro admitió que no habrá nuevos aumentos salariales en lo que resta de 2025. “Hoy no existen los recursos. Para poder pagar los sueldos se recurre a un anticipo de coparticipación y a un préstamo del banco”, señaló con franqueza.

De esta manera, el Gobierno apuesta a ordenar las cuentas y garantizar el pago de salarios dentro de un esquema financiero ajustado a las proyecciones de inflación del próximo año.