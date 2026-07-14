No habrá asueto nacional para la semifinal del Mundial

El presidente Javier Milei descartó declarar asueto administrativo por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Desde el Ejecutivo nacional confirmaron que no evaluarán aceptar la solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que había pedido la suspensión de actividades a partir del mediodía para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado.

En el Gobierno sostienen que ese pedido “no está previsto” en la agenda oficial y que no habrá una disposición general que interrumpa el funcionamiento estatal. Desde los despachos oficiales aclararon que cada área podrá organizarse según sus propias necesidades, pero sin una medida nacional que suspenda la prestación de servicios administrativos.

La Casa Rosada recibió formalmente el planteo de ATE, dirigido a Milei y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero. El gremio argumentó que el partido “supera el marco estrictamente deportivo” y solicitó mantener guardias mínimas en sectores críticos para atender urgencias y emergencias.

Sin embargo, en Balcarce 50 se distancian del reclamo sindical y remarcan que los ministros seguirán el partido de manera individual. El objetivo es evitar que la semifinal afecte el normal funcionamiento del Estado, aunque reconocen que la jornada tendrá una fuerte carga simbólica y deportiva.

El presidente Milei verá el encuentro desde la Quinta de Olivos, acompañado por Karina Milei. En su entorno insisten en que mantendrá un perfil bajo durante el Mundial para evitar interpretaciones políticas vinculadas a la Selección nacional.

Mientras tanto, parte del gabinete acompañará el partido en la Casa Rosada. Santiago Caputo presenciará la semifinal junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su colaboradora Macarena Alifraco. No está confirmado si Diego Santilli también lo hará desde la sede gubernamental.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica con alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y custodia sobre tres puntos sensibles: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.

Desde el Gobierno explican que esta medida responde al carácter simbólico del partido, recordando la memoria de Malvinas y ante la posibilidad de concentraciones espontáneas antes o después del encuentro. En Nación comentan que “se tomarán recaudos como si fuera un 2 de abril”.

Además, se monitorearán posibles festejos en el Obelisco y otros puntos de alta circulación en la Ciudad de Buenos Aires. La coordinación entre fuerzas porteñas y federales buscará prevenir incidentes, daños a edificios públicos y evitar tensiones cerca de representaciones diplomáticas.

El operativo de seguridad también abarca Atlanta, sede del partido, donde la ministra Alejandra Monteoliva confirmó la presencia de 1.600 agentes. La coordinación incluye a la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas británicas y delegados argentinos de seguridad.

La Casa Rosada tomó nota de las restricciones para el ingreso al estadio, donde no se permitirá el ingreso de banderas, carteles, camisetas u otros elementos con mensajes políticos, raciales o provocativos. En esta categoría se incluyen las referencias a Malvinas, lo que generó incomodidad interna. “Tenemos un problema”, admiten en despachos oficiales.

El Gobierno busca que la controversia sobre las banderas de Malvinas no opaque el operativo de seguridad. Señalan que la Argentina participa como delegación de coordinación y asesoramiento, pero que las normas de ingreso son determinadas por la organización y las autoridades locales.

Por otro lado, desde Balcarce 50 indicaron que todavía no hay avances concretos en conversaciones para un eventual recibimiento a la Selección nacional en la Casa Rosada, en caso de que Argentina llegue a la final o se consagre campeón. Esa decisión quedará para después de lo deportivo, aunque Milei ya puso a disposición la sede gubernamental para ese eventual festejo.

El Ejecutivo busca separar este ofrecimiento de cualquier gesto de apropiación política. Milei afirmó que si el plantel acepta ir a la Casa Rosada, él no estará presente en las fotos y prometió reducir al mínimo la presencia de funcionarios para que el evento no tenga interferencias oficiales.

En definitiva, el Gobierno reconoce que el partido trasciende lo deportivo, pero eligió manejar la situación con cautela: sin asueto administrativo, sin actos oficiales vinculados al encuentro y con un operativo de seguridad reforzado debido a la sensibilidad del contexto. La prioridad pública será la seguridad, mientras que la dimensión política permanecerá subdividida entre Olivos, Balcarce 50 y los despachos ministeriales.