«No estabas loca» y «guerrera de la vida»: de Carrió a Cristina Kirchner, las reacciones por la muerte de Sandra Mendoza

Distintos referentes del arco político expresaron su dolor y tristeza por la noticia de la muerte de la exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, que se conoció este miércoles a la tarde, mientras en el Senado se discutía el proyecto de reforma laboral. Cristina Kirchner y Elisa Carrió estuvieron entre las primeras en despedirse a través de las redes.

«Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo», escribió la expresidenta a través de su cuenta de X, en donde recordó a Mendoza como una «guerrera de la vida» y dejó sus condolencias a la familia de la exdiputada.

Minutos más tarde llegó también la despedida de Elisa Carrió, más pintoresca.

«Sandra Mendoza, qué pena despedirte, querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona», escribió la fundadora de la Coalición Cívica, de relación cercana con su coterránea y colega de la Cámara baja.

Las palabras de Carrió hacían referencia a los ataques que Mendoza había recibido desde su propio espacio en 2014, luego de su separación del exgobernador y actual senador chaqueño Jorge Capitanich. En esa época, cuando se especulaba con un paso de la exdiputada por Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli, Luis D’Elía la había llamado «enferma psiquiátrica» a través de las redes.

Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo.

Guerrera de la vida… que descanses en paz.

Mis condolencias a su familia.

Carrió no fue la única referente de la Coalición Cívica que despidió a su excompañera de recinto. El exdiputado Juan Manuel López también la recordó con un sentido tuit en el que sostuvo que Mendoza «sabía lo que generaba cuando hablaba».

«Sabía que era un personaje; mucha gente no la llegó a conocer en serio», escribió López, quien además eligió recordarla con dos frases, según sostuvo, sin importar el contexto: «Más grasa en el eje, menos palos en la rueda» y «El poder no es para cualquiera».

Sandra Mendoza que pena despedirte querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona.

La Coalición Cívica de Chaco también la recordó a través de X «como el gran ser humano que fue sin importar las diferencias ideológicas que cada uno pueda tener».

En tanto, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, apuntó: «Con gran dolor, hoy nos toca despedir a la compañera militante peronista Sandra Mendoza». Les dejó «un abrazo fraternal a su familia, amigos y compañeros» en el difícil momento.

El exintendente de Morón, Martín Sabbatella, también lamentó el fallecimiento de Mendoza, a quien definió como «una gran dirigente y una militante comprometida con su Pueblo».

La exdiputada nacional de Chaco Sandra Mendoza, quien era exesposa del senador y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, estaba internada en terapia intensiva en una clínica porteña. La información de su muerte fue confirmada por el Partido Justicialista de Chaco.

La noticia se conoció este miércoles durante el debate por la reforma laboral en el Senado. Fue la senadora Juliana Di Tullio quien lo comunicó en el recinto, dijo unas palabras para recordarla y pidió un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.

Tras esa solicitud, Patricia Bullrich tomó la palabra. «He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza, creo que merece el reconocimiento de todos y queremos adherirnos a este homenaje», sostuvo, lo que también apoyaron referentes de los demás bloques.

La despedida de Capitanich, en plena sesión en el Senado

Mendoza y Capitanich estuvieron casados entre 1994 y 2009. Su separación ocurrió en medio de un escándalo, cuando el entonces gobernador de Chaco le pidió la renuncia a su esposa, que era ministra de Salud provincial. Ese episodio terminó con Mendoza chocando un auto oficial contra otros vehículos en el playón de la Casa de Gobierno.

«Gracias por este reconocimiento a una persona como Sandra que ha sido diputada nacional en dos oportunidades, diputada provincial, ministra de Salud publica y ha tenido una extensa y larga trayectoria política», dijo Capitanich en un discurso en el Senado, donde este miércoles participó del tratamiento de la reforma laboral.

«En ese devenir de la vida y la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas munidas siempre del compromiso de amor y solidaridad, y un cariño y amor muy fuerte por la patria», resaltó el exgobernador.

En las redes sociales, compartió un mensaje de agradecimiento por las palabras de pesar que recibió ante la muerte de su exesposa, a quien despidió así: «Sandra ha dado testimonio de vida activa, militancia y amor al prójimo. Con el dolor de la despedida y la esperanza de una luz infinita».