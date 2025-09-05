Niño de 9 años internado tras ingerir una pila en Resistencia

Un niño de 9 años permanece internado en el Hospital Pediátrico de Resistencia luego de ingerir una pila tipo botón que se alojó en su esófago, cerca de la aorta. Fue operado de urgencia y continúa bajo control médico estricto.

El hecho ocurrió cuando el menor tragó accidentalmente la pila, lo que obligó a una intervención inmediata. Los médicos lograron extraerla a tiempo, aunque la lesión producida requiere seguimiento constante de especialistas en gastroenterología y cardiología.

El director del Hospital Pediátrico, Dr. Hugo Ramos, señaló: “No explota, pero genera lesiones graves por el ácido que libera. En este caso se localizó en el esófago, fue retirada a tiempo, pero dejó una lesión que debe controlarse de cerca”.

Actualmente, el niño se encuentra estable, sin poder alimentarse aún, y bajo estricta observación médica. Su evolución dependerá de los próximos controles.

La familia enfrenta una situación complicada: la madre no puede trabajar mientras acompaña la internación y también debe cuidar a dos mellizas de tres años. Ante esto, vecinos y la comunidad educativa organizan una colecta solidaria de alimentos, pañales, productos de higiene y ayuda económica.

La campaña busca brindar apoyo mientras el menor continúa su recuperación bajo cuidados especiales en el hospital.