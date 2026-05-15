Niño de 8 años muere atragantado en escuela de Nevada: madre denuncia negligencia

Un niño de ocho años falleció en una escuela de Nevada, Estados Unidos, tras atragantarse con un trozo de ananá durante el almuerzo. La madre del menor denunció que el personal no le brindó la ayuda necesaria.

El incidente ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando Cruzito Ruiz almorzaba en la escuela primaria Bass, ubicada en el condado de Clark. El niño comenzó a mostrar signos evidentes de asfixia en el comedor y buscó desesperadamente auxilio.

Según la denuncia de Amanda Corbala, madre de Cruzito, una empleada de la escuela no revisó la vía aérea del niño, no informó a la enfermera ni llamó a emergencias; en cambio, le indicó que fuera solo al baño de varones. Minutos después, otros estudiantes encontraron a Cruzito inconsciente en el piso del baño, ya con signos de colapso y un tono azulado en la piel.

El personal escolar fue alertado recién cuando los alumnos pidieron asistencia. La familia sostiene que al enviar al niño solo al baño se le privó de supervisión adulta y de una intervención médica inmediata, como la maniobra de Heimlich, que podría haber salvado su vida.

La demanda presentada incluye imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Cruzito golpeándose la espalda y buscando ayuda de un compañero antes de acercarse a una empleada. Durante el episodio, el niño hizo señas claras de que se estaba ahogando, pero no recibió la atención debida. Otro alumno fue quien finalmente logró alertar al personal, aunque para entonces el tiempo crítico ya había transcurrido.

Cuando llegó el servicio de emergencias, extrajeron un gran trozo de ananá de la vía aérea del menor. Cruzito fue trasladado al hospital, donde le diagnosticaron lesión cerebral anóxica por paro cardíaco, consecuencia directa de la asfixia. Nunca recuperó la conciencia y falleció el 2 de marzo de 2025.

La denuncia destaca el sufrimiento extremo que Cruzito padeció durante los cinco minutos que estuvo solo en el baño y el profundo dolor de su madre por la pérdida prematura e innecesaria de su hijo. La familia reclama una indemnización por violación de derechos civiles y abandono de persona, sin que se haya especificado el monto.

Los abogados de Amanda Corbala, R. Naqvi y Andre M. Lagomarsino, expresaron que la familia está desconsolada pero busca “asegurarse de que nunca vuelva a suceder” una tragedia similar. Añadieron que tienen la intención de responsabilizar al Distrito Escolar del Condado de Clark y no cejarán hasta obtener justicia para Cruzito.

Por su parte, el Distrito Escolar del Condado de Clark declaró a medios locales que no comentan sobre litigios en curso.