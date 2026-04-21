Niño de 11 años muere en escuela de Córdoba tras descompensarse jugando fútbol

Un niño de 11 años falleció en una escuela de Córdoba luego de descompensarse mientras jugaba al fútbol con sus compañeros durante el recreo.

El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 11, en la escuela primaria “Gral. José de San Martín” ubicada en la localidad de La Calera. Tras la descompensación, el menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde se constató su fallecimiento poco después de su ingreso.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que rodearon este trágico suceso.