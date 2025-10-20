Niña de 2 Años Lucha por su Vida Tras Caer a Pozo Ciego en Sáenz Peña

20 de octubre de 2025 Lectores: 47

Una niña de dos años está en estado crítico en Sáenz Peña, Chaco, luego de caer a un pozo ciego de dos metros con agua mientras jugaba en el patio de su casa del barrio Toba el domingo por la noche.

Tragedia Doméstica en Barrio Toba

El suceso ocurrió aproximadamente a las 19:45 del domingo en una vivienda ubicada en la calle 8 y 37 del barrio Toba. La pequeña, identificada con las iniciales C.A.S., salió al patio sin supervisión de su madre.

Fue su abuela, G.E.B., quien notó su ausencia y la encontró flotando en el pozo. La mujer de inmediato solicitó ayuda de emergencia.

Ingreso Hospitalario en Paro Cardiorrespiratorio

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital 4 de Junio por una ambulancia del Servicio 107. El doctor Cristian Zalazar, de la guardia, confirmó que la niña ingresó sufriendo un «paro cardiorrespiratorio secundario a asfixia por inmersión».

Actualmente, C.A.S. se encuentra internada en terapia intensiva pediátrica, y su estado de salud fue calificado como sumamente delicado.

Investigación y Contexto Social

El fiscal Marcelo Soto ha tomado intervención en el caso, caratulado como «lesiones graves en accidente». El magistrado ordenó la toma de declaraciones a los familiares y una inspección del pozo para determinar las circunstancias del hecho.

Este episodio pone en evidencia la falta de infraestructura segura en viviendas de zonas vulnerables del Chaco, un factor que aumenta el riesgo de este tipo de tragedias.

Estado de Situación

La comunidad de Sáenz Peña aguarda el parte médico actualizado sobre la evolución de la niña. Por el momento, no se han suministrado detalles sobre el resultado de la inspección judicial al pozo.