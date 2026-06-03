Nico Paz se mantiene en monitoreo constante por su golpe en la rodilla y Scaloni recuperó otro jugador clave en la Selección rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina ya está instalada en Kansas City para la preparación rumbo al Mundial 2026, cuya primera presentación será el martes 16 de junio contra Argelia. Aún queda un camino por recorrer y decisiones por tomar, especialmente en relación a los seis futbolistas que arrastran molestias o lesiones, entre los que destaca Nicolás Paz, quien mantiene en alerta al cuerpo técnico y médico.

El mediocampista del Como continúa bajo constante monitoreo debido a un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda, producto de un choque involuntario con Nicolás Valentini durante el partido del 10 de mayo frente a Hellas Verona, por la fecha 36 de la Serie A. Aunque inicialmente se temió una lesión grave, Paz no volvió a jugar en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que finalmente aseguró su clasificación a la Champions League. Sin embargo, estuvo en el banco de suplentes en el último encuentro contra Cremonese.

A pesar de la lesión, fue posible verlo correr y festejar junto al equipo en el campo de juego. Nicolás Paz, nacido en España mientras su padre Pablo, exjugador argentino y mundialista en Francia 1998, estaba en ese país, llegó luego a Buenos Aires para continuar con la preparación física. También asistió a la Bombonera para presenciar el duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica por la Copa Libertadores, horas después de la oficialización de la lista para el Mundial 2026, y luego se incorporó al plantel en Kansas City.

La evolución de la lesión es la principal preocupación, dado que el reglamento FIFA permite realizar modificaciones en la nómina hasta 24 horas antes del debut solo por lesiones certificadas. Por eso, el trabajo del cuerpo médico, incluyendo kinesiología y evaluaciones en campo, es determinante en estos momentos. Según fuentes de Clarín, Paz logró tocar la pelota durante los entrenamientos en el Compass Mineral Center, al igual que otros cinco jugadores lesionados: Lionel Messi (sobrecarga isquiotibial izquierda), Leandro Paredes (pequeña distensión isquiotibial derecha), Gonzalo Montiel (desgarro grado 2 en bíceps femoral derecho), Nahuel Molina (desgarro grado 1) y Emiliano Martínez (fractura en dedo anular de la mano derecha). La diferencia con respecto a Paz es que él aún no puede soportar impactos en la rodilla afectada, ya que esto podría agravar su situación.

En el segundo entrenamiento en Kansas City, Nicolás González, extremo del Atlético de Madrid, salió de la lista de lesionados y se sumó a los trabajos en espacios reducidos. González había sufrido un desgarro durante un entrenamiento con su club y su recuperación representa una variante clave para Scaloni, especialmente por el sector izquierdo, donde el único lateral especializado que queda es Nicolás Tagliafico, junto al versátil Facundo Medina.

En cuanto a posibles reemplazos de Nicolás Paz, se considera primero a los 55 jugadores reservas anunciados por Scaloni en mayo pasado. De ellos, solo el juvenil de Boca, Tomás Aranda, se encuentra entrenando en Kansas y podría cumplir un rol similar. Sin embargo, la opción más viable es Emiliano Buendía, mediocampista marplatense del Aston Villa y compañero de Emiliano “Dibu” Martínez. Buendía quedó fuera de la lista de 26 por decisión estratégica, a pesar de su excelente temporada 2026, coronada con un gol en la final de la Europa League que dio un título histórico a su club.

La exclusión de Buendía generó debate público, pero Scaloni optó por respaldar a Giovani Lo Celso, bicampeón de Copa América y ausente en Qatar 2022 por lesión. Actualmente, Buendía se entrena de forma individual bajo recomendaciones del cuerpo técnico, al igual que otros jugadores en reserva como Máximo Perrone (Como), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y los laterales derechos Agustín Giay y Nicolás Capaldo, estos últimos presentes en Kansas City. También podrían considerarse nombres como Franco Mastantuono (Real Madrid).

Mientras tanto, la situación de Buendía, de 29 años y con apenas dos partidos y 30 minutos jugados en la selección mayor, contrasta con la de Nicolás Paz, quien marcó su primer gol con la Albiceleste en un amistoso frente a Mauritania en marzo, en La Bombonera.

La evaluación médica y física en Kansas es exhaustiva y exigente, según lo solicitado por Scaloni, que insiste en que los jugadores deben estar al ciento por ciento para competir en el Mundial. Un antecedente fue la exclusión de Nico González y Joaquín Correa antes de Qatar 2022, quienes quedaban fuera luego del último amistoso.

Será fundamental observar el desarrollo de los entrenamientos y los próximos amistosos ante Honduras (sábado 6) e Islandia (martes 9), que serán las últimas pruebas antes de defender el título mundial.