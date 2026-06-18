Nico Occhiato desvincula a Florencia Peña tras fake news sobre el padre de Messi

Nicolás Occhiato tomó una medida contundente tras la controversial desinformación difundida por Florencia Peña sobre el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi. La actriz anunció al aire esta información falsa en un programa del canal de streaming Luzu TV, generando una rápida reacción negativa y críticas en redes sociales.

En respuesta, Occhiato, fundador de Luzu TV, manifestó su indignación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales y confirmó la desvinculación de Florencia Peña y de los productores responsables de la difusión de la noticia falsa. En el texto oficial, la empresa lamenta profundamente lo ocurrido y destaca que «para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa». Asimismo, señala que las autoridades tomaron la decisión de separar a los involucrados y que Peña decidió dar un paso al costado.

A través de sus redes, Occhiato pidió disculpas y expresó su malestar: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan ni a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”. Además, adelantó que el hecho tendrá consecuencias internas y subrayó que se realizará una revisión y se aplicarán sanciones, ya que “fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

El episodio comenzó cuando Florencia Peña afirmó al aire en el programa El Show del Verano, emitido por Luzu TV, que el padre de Lionel Messi había fallecido. La conductora expresó: “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”. La afirmación sorprendió a los presentes, aunque minutos después la producción aclaró que se trataba de un rumor, sin confirmación oficial.

Ante la confusión, Peña expresó: “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no sea cierto, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando también hoy en la comunicación, ya no sabes bien qué es fake y qué es real. Hay que poner todo en duda”. Finalmente, reconoció el error y pidió disculpas: “Me acuerdo de una fake news anterior sobre el Indio Solari y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas”.

La producción también emitió una disculpa por adelantar la noticia sin la verificación adecuada, destacando que existían rumores sin confirmación oficial. Este episodio generó un fuerte debate sobre la responsabilidad en la transmisión de información, especialmente en plataformas de streaming que buscan consolidar su credibilidad.