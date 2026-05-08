Ni por el canal de Suez ni por Ormuz: China redefine las rutas de comercio marítimo con un viaje comercial por el Ártico

China, la mayor economía en comercio marítimo mundial y propietaria de la flota más grande, realiza más del 90% de su comercio por vía marítima. En un contexto global marcado por múltiples conflictos e incertidumbres, el país asiático busca redefinir sus rutas comerciales apostando por un recorrido a través del Ártico.

Con el estrecho de Ormuz en el centro de la tensión debido a la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, y el Canal de Suez descartado por las frecuentes congestiones en la conexión hacia Europa, China busca asegurar sus intercambios comerciales más allá de la presión geopolítica internacional.

El Ártico, región polar que incluye el océano Ártico, sus mares adyacentes y territorios de Alaska, Canadá, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia, está caracterizado por una capa de hielo marino que se expande en invierno y se reduce en verano. Esta área constituye un ecosistema singular y sumamente delicado.

Contrario a su naturaleza inhóspita y a las dificultades que presenta esta zona, China explora esta vía, hasta ahora considerada impracticable para el transporte marítimo comercial regular.

La comunidad portuaria y marítima se sorprendió al conocer que en 2025 el carguero Istanbul Bridge realizó un viaje desde el puerto de Ningbo-Zhoushan, bordeando la costa de Rusia por el Ártico, hasta el puerto de Felixstowe, en Inglaterra, completando la travesía en 20 días. Según expertos, este recorrido redujo en entre 20 y 30 días el tiempo que hubiese demandado la ruta tradicional a través del Canal de Suez.

El buque transportaba más de cuatro mil contenedores con mercancía de alto valor tecnológico, como componentes para baterías eléctricas y sistemas fotovoltaicos. El portal South China Morning Post calificó este trayecto como el «Expreso Ártico» y destacó las ambiciones estratégicas de China para consolidar su influencia global.

La puesta en marcha del «Expreso Ártico China-Europa» representa un avance significativo dentro de la estrategia china para establecer la denominada «Ruta de la Seda Polar». Esta iniciativa comercial aprovecha la ruta del Mar del Norte a lo largo de la costa ártica rusa, conectando puertos chinos como Ningbo, Shanghái y Dalian con destinos europeos como Róterdam y Hamburgo, resaltando principalmente la eficiencia logística y el ahorro considerable de tiempo.

Además del beneficio temporal, esta ruta se presenta como una alternativa más segura en un escenario global inestable, funcionando como un «plan B» para evitar depender de rutas controladas por potencias occidentales. Sin embargo, este proyecto solo es viable gracias a la cooperación entre Rusia y China, dado que Rusia controla el acceso y provee los rompehielos necesarios.

Así, China, al ofrecer inversión y flujo comercial, fortalece su presencia en una región donde no posee soberanía territorial. No obstante, persisten dudas sobre si esta vía podrá utilizarse masivamente, debido a que el Ártico es un ecosistema extremadamente frágil. Expertos advierten sobre los riesgos de desastres, como derrames de petróleo en aguas congeladas, cuyo impacto sería irreversible dada la imposibilidad de una limpieza eficaz en esta zona.