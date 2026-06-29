Ni Europa ni Sudamérica: una confederación arrasó en el Mundial 2026 y fue la más efectiva rumbo a los 16avos de final

Finalizó la fase de grupos del Mundial 2026, la primera edición con 48 participantes que también introdujo los 16avos de final. Avanzaron a esta instancia los dos primeros de cada una de las 12 zonas, junto con los ocho mejores terceros. Con el cuadro de eliminación directa ya definido, surge una pregunta clave para evaluar el rendimiento colectivo de cada continente: ¿qué confederación aprovechó mejor sus plazas?

En términos absolutos, la UEFA mantiene su liderazgo, con 13 selecciones entre los 32 mejores del torneo. Sin embargo, al analizar la efectividad en función de los cupos asignados, el panorama cambia radicalmente. La gran sorpresa es la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que logró clasificar al 90% de sus representantes a los 16avos de final.

1. África: 9 de 10 clasificados (90%)

África se convirtió en la revelación de la primera fase. Nueve de sus diez equipos—Sudáfrica, Marruecos, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Senegal y Argelia—avanzaron a la siguiente ronda, mientras que Túnez fue el único eliminado. La ampliación del Mundial benefició notablemente al continente, que alcanzó una representación inédita en una fase eliminatoria, confirmando la evolución mostrada en los últimos años.

Este dato va más allá de la cantidad: hace apenas dos décadas, una selección africana en cuartos de final se consideraba una excepción. Hoy, la hegemonía ya no depende solo de Marruecos o Senegal, ya que nueve equipos superaron la primera ronda, varios dejando en el camino a rivales europeos o asiáticos. El desarrollo de sus ligas, la exportación temprana de futbolistas y la consolidación de proyectos nacionales comienzan a reflejarse también en el Mundial.

2. Conmebol: 5 de 6 clasificados (83,3%)

Sudamérica ratificó su nivel competitivo con cinco de sus seis representantes: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, todavía en carrera. La única excepción fue Uruguay, eliminado tras una participación marcada por la polémica. La Conmebol superó nuevamente el 80% de efectividad, manteniendo su tradición de alta competitividad pese a contar con menos plazas que Europa.

Ninguno de los equipos sudamericanos que avanzó dependió únicamente del sistema de mejores terceros, sino que sustentaron su clasificación con rendimiento futbolístico sólido, confirmando la presencia de la región entre los principales candidatos al título.

3. UEFA: 13 de 16 clasificados (81,3%)

Europa lideró la cantidad de clasificados en fase eliminatoria, con Austria, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Croacia, España, Bosnia y Herzegovina, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Suiza y Portugal. Los eliminados fueron República Checa, Turquía y Escocia.

A pesar de ser la confederación con mayor volumen y candidatos al título, la UEFA se ubicó tercera en porcentaje de efectividad, detrás de África y Sudamérica. Esto sugiere un cambio en el equilibrio global del fútbol: aunque Europa sigue dominando, el crecimiento de otras confederaciones ha reducido la ventaja que tenía en ediciones anteriores. El nuevo formato amplió las oportunidades y Europa ya no monopoliza la fase decisiva con la misma contundencia.

4. Concacaf: 3 de 6 clasificados (50%)

Como confederación anfitriona, la Concacaf tuvo un desempeño equilibrado. Clasificaron los tres países organizadores — México, Estados Unidos y Canadá —, mientras que Curazao, Haití y Panamá quedaron eliminados. Así, la región cerró la primera ronda con una efectividad del 50%.

El factor local volvió a marcar la diferencia, ya que los tres anfitriones avanzaron con el apoyo de su público y el conocimiento del contexto. Sin embargo, la brecha entre los principales equipos de Concacaf y el resto del continente continúa siendo significativa, evidenciando la necesidad de mayor desarrollo.

5. Asia (AFC): 2 de 8 clasificados (25%)

Asia fue una de las grandes decepciones del torneo. Solo Australia —país de Oceanía que compite en la AFC— y Japón lograron avanzar a los 16avos de final. Corea del Sur, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Qatar quedaron eliminados, dejando a la confederación con apenas un cuarto de sus representantes en la fase decisiva.

Este contraste es notable ya que en años recientes el fútbol asiático había mostrado un crecimiento sostenido. Japón reafirmó su condición de potencia regional y Australia mantuvo su regularidad, pero el resto no pudo trasladar ese avance al Mundial. La ampliación del torneo permitió mayor representación, pero no una mayor presencia en las eliminatorias.

6. Oceanía (OFC): 0 de 1 clasificado (0%)

Oceanía nuevamente quedó fuera de la etapa eliminatoria. Nueva Zelanda, único representante de la región, sumó solo un punto tras empatar 2-2 con Irán y no logró avanzar. Si bien la clasificación directa representa un avance institucional para la confederación, el salto competitivo aún está pendiente.

Nueva Zelanda mostró momentos dignos, pero la falta de roce internacional sigue siendo un obstáculo importante frente a otras regiones. Ni siquiera el impacto mediático generado por Tim Payne fue suficiente para superar la fase de grupos.

Ranking de efectividad por confederación:

– CAF: 9 de 10 (90%)

– Conmebol: 5 de 6 (83,3%)

– UEFA: 13 de 16 (81,3%)

– Concacaf: 3 de