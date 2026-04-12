Neuróloga de 31 años muere atropellada por colectivo en Villa Devoto

La neuróloga de 31 años Bárbara Rocío Granado Schonholz falleció tras ser atropellada por un colectivo de la línea 134 en Villa Devoto. El accidente ocurrió cuando, al bajar del vehículo en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, su mochila quedó atrapada en la puerta trasera del colectivo. Al intentar continuar la marcha, el colectivo arrastró a la víctima, que perdió el equilibrio, cayó al asfalto y fue atropellada por las ruedas traseras del vehículo.

Fuentes policiales confirmaron la identidad de la mujer a Clarín y detallaron que el conductor fue detenido tras el incidente. Según testimonios y pericias iniciales, Bárbara descendía rápidamente cuando la correa de su mochila se enganchó en la puerta; el colectivo arrancó antes de que pudiera liberarse, provocando la tragedia.

La familia de Granado Schonholz despidió a la neuróloga en redes sociales. Su madre, Alicia Schonholz, expresó: «No hay palabras para describir tanto dolor. Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años». Por su parte, su padre, Carlos Granado, informó: «Quiero notificar a todos mis conocidos y parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial».

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía le dedicó un sentido mensaje en Instagram: «Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir cuatro años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. Que en paz descanses».