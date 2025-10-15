Neurocirugía y Cirugía Plástica abordan patologías complejas en el Hospital Madariaga

Las instancias de los Ateneos Multidisciplinarios semanales fortalecen el sistema sanitario que impulsa la Fundación Parque de la Salud.

Trabajo conjunto para casos de alta complejidad.

Las instancias de los Ateneos Multidisciplinarios semanales fortalecen el sistema sanitario que impulsa la Fundación Parque de la Salud. Estas reuniones permiten el abordaje integral de diferentes patologías neurológicas, plásticas y de otras especialidades, promoviendo la interacción entre equipos médicos y el diseño de estrategias conjuntas para cada paciente.

Recientemente, el Servicio de Neurocirugía presentó en el Ateneo el caso de una paciente con una patología poco frecuente y de difícil resolución, que requirió la participación activa de varios servicios médicos para lograr una solución quirúrgica efectiva.

La mirada desde Cirugía Plástica

El Dr. Daniel Comparin, del Servicio de Cirugía Plástica, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario y del seguimiento continuo de los pacientes.

“Lo más importante es el seguimiento. Nuestra labor se centra en la cobertura de los diferentes defectos, en este caso de la obra madre, y también en casos donde se presentan lesiones en el cuero cabelludo, donde intervenimos para realizar su cobertura”, explicó.

Coordinación y planificación desde Neurocirugía

Por su parte, el Dr. Emanuel Giaccopuzzi, del Servicio de Neurocirugía, explicó que el caso requirió no sólo la resección de la lesión para su diagnóstico y tratamiento, sino también un planeamiento quirúrgico detallado en conjunto con otras especialidades.

“Fue necesaria la colaboración estrecha con los servicios de Cirugía Plástica y Anestesia. Durante la intervención se presentaron diversas dificultades técnicas, especialmente por la necesidad de extraer una gran parte del cráneo. Esto exigió anticipar complicaciones y planificar cuidadosamente cada paso del procedimiento”, señaló.

Formación continua y mejora del sistema sanitario

Los Ateneos Multidisciplinarios del Hospital Madariaga no sólo buscan resolver casos clínicos complejos, sino también capacitar y actualizar a los profesionales de la salud. Estas instancias promueven el análisis conjunto, la implementación de prácticas basadas en evidencia y la mejora continua de la calidad de atención, favoreciendo una visión integral del paciente.

¿Qué son los Ateneos Multidisciplinarios?

Los Ateneos Multidisciplinarios son espacios de intercambio profesional donde distintos servicios y especialidades médicas se reúnen para analizar casos clínicos complejos, discutir estrategias de tratamiento y compartir conocimientos.

Su objetivo principal es fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la toma de decisiones clínicas y fomentar la educación continua dentro del sistema de salud. Estas reuniones se basan en la colaboración y el aprendizaje colectivo, asegurando una atención más completa, segura y humanizada para cada paciente