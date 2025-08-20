Netflix estrena una adaptación de Las maldiciones, de Claudia Piñeiro, protagonizada por Leo Sbaraglia

Este martes, Netflix presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de Las maldiciones, la serie basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. El filme, que será protagonizado por Leo Sbaraglia, llegará a la plataforma el próximo 12 de septiembre.

Según informaron desde la plataforma, la ficción tendrá tres episodios cargados de tensión psicológica, alto riesgo y giros de trama, tal como sucede en la novela en la que se basa.

Al igual que la novela de Claudia Piñeiro, la serie se situará en el norte argentino, donde, según la sinopsis oficial «la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio».

A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Leo Sbaraglia protagoniza «Las maldiciones», la nueva miniserie de Netflix. Foto: Netflix.

Un equipo de primera

La dirección de Las maldiciones está a cargo de Daniel Burman y Martín Hodara. El guion, por su parte, fue desarrollado por el mismo Burman junto a Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós.

Según la información que difundió Netflix, la historia narra las dinámicas familiares, las herencias y el poder. La tierra y la fertilidad son temas que mueven la estructura profunda de las relaciones en Las maldiciones y el concepto más profundo de lo misterioso, cuando lo que parece familiar se vuelve amenazante.

El elenco, por su parte, estará conformado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

«Las maldiciones» está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. Foto: Netflix.

La miniserie fue grabada en el norte argentino, y los elementos del paisaje permiten jugar con el thriller y el western a la vez, logrando una combinación única en pantalla. Los vastos y áridos paisajes no solo sirven como escenario natural, sino que también intensifican la tensión y la ambigüedad moral de la trama.

Una historia aclamada, que llega a la pantalla chica

Las maldiciones, la novela de Claudia Piñeiro en la que se basa lo nuevo de Netflix, salió en el 2017, y desde ese momento se convirtió en un éxito absoluto. Y si bien la autora siempre afirmó que se trata de pura ficción, muchos creen que el personaje principal, el gobernador Fernando Rovira, está inspirado en el expresidente Mauricio Macri.

Y es que, en el libro, la autora presenta al personaje de la siguiente manera: “Fernando Rovira, un emprendedor inmobiliario de la zona norte del Gran Buenos Aires que luego de un crecimiento vertiginoso gracias a loteos, barrios cerrados y algunos negocios financieros armó un partido vecinal “cansado de la vieja política que pone palos en la rueda a los que queremos trabajar por este país”.

Muchos creen que el protagonista de «Las maldiciones» está basado en Mauricio Macri. Foto: Netflix.

Para escribir la novela, Piñeiro confesó en charla con Clarín que entrevistó a Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde, para usar esa entrevista con un personaje clave de la historia: la China Sureda, periodista. «La novela le tiene cariño a Raúl Alfonsín y un montón de gente le tiene cariño a Raúl Alfonsín. Va camino a ser un prócer», confesó la escritora.