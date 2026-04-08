Netflix anunció un documental con imágenes nunca vistas de Silvina Luna antes de morir y contado con su propia voz

Dos años y medio después del fallecimiento de Silvina Luna, Netflix anunció la producción de una docuserie que narrará su historia con material audiovisual inédito y su propia voz. La serie, titulada Perfecta: La voz de Silvina Luna, se estrenará a mediados de 2027 y ofrecerá un retrato íntimo de los últimos años de la conductora.

El anuncio se realizó en el adelanto de los estrenos argentinos previstos en la plataforma para 2026 y 2027, donde esta producción generó un gran impacto. Netflix definió el documental como “un retrato íntimo” construido a partir de videos, audios y material nunca antes difundido que Silvina Luna grabó para dejar su testimonio.

La trayectoria de Luna estuvo marcada por el arduo calvario que enfrentó tras una cirugía estética realizada en 2011 con el médico Aníbal Lotocki. La modelo denunció que le inyectaron metacrilato, sustancia que le provocó graves complicaciones de salud, con un deterioro progresivo que se agravó con el tiempo. Desde 2016, debió someterse a diálisis permanente mientras aguardaba un trasplante de riñón.

Durante ese período, Luna decidió compartir públicamente su experiencia a través de entrevistas, redes sociales y videos personales que nunca se difundieron y que formarán parte de esta nueva producción. Finalmente, Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras 79 días internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su estado se había deteriorado irreversiblemente en las semanas previas.

Casi tres años después, Netflix buscará reconstruir esa historia desde una perspectiva íntima y personal. El documental incluirá videos que Luna envió a amigos y familiares durante sus internaciones, además de testimonios de quienes la acompañaron hasta el final, como su hermano Ezequiel Luna y su amiga y colega Bárbara Corvalán.

El proyecto nació del propio deseo de Silvina Luna, quien quiso dejar un registro de lo que atravesó y advertir a otras mujeres sobre los riesgos de las intervenciones estéticas. El periodista Ángel de Brito, participante del documental, señaló que esta producción fue uno de los anhelos más profundos de la conductora para contar su verdad y dejar testimonio.

Por su parte, el panelista Damián Rojo destacó que, aunque habrá imágenes del pasado glamoroso de Silvina, el espíritu de la serie es distinto: “Quería dejar registro y vamos a ver imágenes que nunca se vieron”. Más que una biografía convencional, el documental promete ser una despedida, ofreciendo la voz directa de Silvina Luna sin intermediarios, para escucharla una vez más con toda su autenticidad.