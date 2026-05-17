Netflix anunció que se expandirá el universo de La Casa de Papel con nuevas historias: los detalles

Han pasado cinco años desde el final de La Casa de Papel, pero Netflix dejó claro que no piensa abandonar una de las franquicias más exitosas de su historia. En medio del estreno de Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso que llegó a la plataforma el 15 de mayo, la compañía anunció oficialmente la expansión del universo de la serie. Todas las señales apuntan directamente a El Profesor.

“El sueño continúa: el universo de La Casa de Papel se expande”, publicó Netflix en sus redes sociales junto a un teaser lleno de pistas.

Aunque aún no se confirmó si se tratará de un nuevo spin-off, una precuela o incluso una continuación directa de la historia original, la aparición de Álvaro Morte revolucionó a los fanáticos de la producción creada por Álex Pina.

La serie original se emitió entre 2017 y 2021 y contó con cinco temporadas que transformaron un thriller español sobre un robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en un fenómeno mundial, convirtiéndose en una de las producciones internacionales más vistas de Netflix.

Con personajes como Tokio, Berlín, Nairobi, Río, Palermo y El Profesor, la serie combinó acción, tensión política, romance y resistencia social, hasta convertir los mamelucos rojos y las máscaras de Salvador Dalí en íconos que se replicaron en remeras, buzos, gorras, mochilas e incluso tatuajes alrededor del mundo.

Mientras se renovaban los estrenos, La Casa de Papel ganó el Emmy Internacional a Mejor Drama, lideró rankings de audiencia en decenas de países y generó una comunidad global de fanáticos que aún permanece activa. Incluso tras su final, Netflix siguió apostando por la franquicia con Berlín, la precuela centrada en Andrés de Fonollosa, el personaje interpretado por Pedro Alonso.

Ahora, con el estreno de la segunda temporada de ese spin-off, la plataforma decidió redoblar la apuesta.

El anuncio se realizó en Sevilla, España, con un despliegue cinematográfico que evidenció la magnitud del proyecto. Miles de personas se congregaron alrededor del río Guadalquivir para presenciar el paso de un barco lleno de personas vestidas con monos rojos y máscaras de Dalí, mientras sonaba “Bella Ciao”, la canción emblemática de la serie.

“Primero fue el dinero, luego el oro y botines extraordinarios. Pero la revolución no ha terminado. El siguiente paso ya está dado”, afirmó Netflix en el adelanto. Y agregó: “Todo sueño y todo barco necesita un capitán”, frase que avivó todas las teorías.

El teaser, de menos de un minuto, juega con la nostalgia y los símbolos más reconocibles de la franquicia: planos de las máscaras, armas y enteritos rojos. El momento culminante llega al final, cuando un hombre trajeado se quita lentamente la máscara de Dalí y revela su identidad: es Álvaro Morte, es El Profesor.

El propio Morte compartió imágenes de la campaña en sus redes sociales, avivando aún más las expectativas sobre un posible regreso protagónico. Por ahora, Netflix mantiene en secreto el formato, los protagonistas y la fecha de estreno del proyecto, pero el mensaje fue claro: La Casa de Papel aún tiene mucho por contar.